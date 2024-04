Un peu plus de trois ans après son lancement, le Nissan Qashqai s'offre un restylage.Le pionnier des crossovers bénéficie d'un design extérieur revu et d'une ambiance intérieure plus raffinée.Le Qashqai restylé reçoit de nouvelles technologies de sécurité, d' assistance à la conduite et d'infodivertissement.La troisième génération du Qashqai s'est vendue à plus de 350 000 exemplaires en Europe en un peu plus de trois ans.