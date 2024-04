Le SUV Mazda CX-80 à trois rangées de sièges devient le porte-étendard de la marque en Europe

lève le voile sur leAprès le CX-60 , le Mazda CX-80 est le second modèle issu de la catégorie des grands crossovers de la marque japonaise qui sera commercialisé en Europe.Le Mazda CX-80 àest le véhicule le plus spacieux de la gamme européenne de Mazda.Avec uneet un empattement de plus de trois mètres, le Mazda CX-80 s'avère plus long et plus haut que le CX-60 tout en offrant un empattement nettement supérieur. En combinaison avec ses deux sièges de troisième rangée repliables à plat, le CX?80 propose trois configurations différentes pour sa deuxième rangée de sièges, dont deux sièges grand confort séparés par une console centrale ou un passage d'accès à la troisième rangée de sièges.Dans le cadre de l'évolution du langage stylistique Kodo de Mazda, les designers de la marque japonaise ont privilégié la pureté de l'qui vise à éliminer tous les éléments superflus. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur l'approche pratique des maîtres-artisans de la marque dont l'objectif est de produire des véhicules qui ne peuvent avoir été créés qu'au Japon.Le CX-80 hérite desde Mazda, et bénéficie de trois nouveaux équipements : un assistant vocal embarqué Alexa, un système de navigation hybride combinant les avantages des services en ligne et hors ligne, et un système Trailer Hitch View qui utilise l'écran de l'affichage central et des graphismes évolués pour faciliter le positionnement du véhicule par rapport à la remorque.Le CX-80 sera disponible avecau choix : un groupe propulseur hybride rechargeable e-Skyactiv PHEV et un moteur Diesel e-Skyactiv D à six cylindres en ligne.Le groupe propulseur hybride rechargeable e-Skyactiv PHEV associe un bloc essence quatre cylindres à un moteur électrique.La versiondéveloppe une puissance totale de 327 ch (241 kW) pour un couple de 500 Nm. Elle abat le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et affiche une vitesse maximale de 195 km/h sur circuit. La version e-Skyactiv PHEV revendique une autonomie de 60 km en mode tout électrique et affiche une consommation de carburant moyenne WLTP de 1,6 litre aux 100 km pour des émissions de CO2 de 36 g/km (valeurs de consommation et d'émissions fournies à titre provisoire / homologation en cours).Le moteurà six cylindres en ligne est doté du dispositif d'hybridation légère 48 V de Mazda (système M Hybrid Boost) qui lui garantit des niveaux de consommation de carburant et d'émissions de tout premier ordre pour la catégorie. La version e-Skyactiv D développe 254 ch, réalise le 0 à 100 km/h en 8,4 secondes, et atteint la vitesse maximale de 219 km/h sur circuit. Elle affiche une consommation moyenne de 5,7-5,8 litres aux 100 km pour des émissions de CO2 de 148-151 g/km (valeurs de consommation et d'émissions fournies à titre provisoire / homologation en cours).Les deux motorisations sont couplées à une bet à lai-Activ de Mazda. La technologie Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) offre quatre modes de conduite (et le mode EV pour la version PHEV).La plateforme du CX-80 est dotée d'une suspension avant à double triangulation et d'une suspension arrière à biellettes multiples.La transmission intégrale permanente avec répartition supérieure du couple à l'arrière permet de concilier la stabilité et la motricité d'un véhicule 4x4 à la neutralité en virage d'un véhicule à propulsion.Le Mazda CX-80 revendique une capacité de remorquage de 2 500 kg.Le CX-80 hérite d'une gamme complète de systèmes avancés d'aide à la conduite i-Activsense.Le CX-80 bénéficie de nouveaux systèmes de sécurité parmi lesquels le système CTS (Cruising & Traffic Support) avec fonction d'assistance en cas de non-réaction du conducteur, l'aide au freinage intelligent (SBS - Smart Brake Support) avec système de prévention des collisions frontales et le système de maintien de trajectoire (ELK) avec fonction d'aide à l'évitement des collisions frontales.Le fleuron de la marque Mazda sera disponible en concession à partir de l'automne 2024.