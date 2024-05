Le SUV Rolls-Royce Cullinan restylé répond à l'évolution des codes du luxe

Le SUV de luxe Rolls-Royce Cullinan Series II répond à l'évolution des codes du luxe.Lancé en 2018, le SUV de super luxe Cullinan est devenu le modèle Rolls-Royce le plus demandé dans le monde.Le Cullinan Series II répond aux codes changeants du monde du luxe tout en restant fidèle aux qualités essentielles du SUV Cullinan: de, unet unAu niveau du design extérieur, la pièce maîtresse du SUV Cullinan Series II est la calandre éclairée. La calandre illuminée a été rafraîchie avec un bord d'attaque plus bas. Il intègre également une nouvelle « ligne d'horizon » horizontale polie entre les feux de jour.Alors que les ailes avant conservent leurs lignes verticales et épurées, les designers de la marque de luxe britannique ont ajouté une ligne caractéristique à la fois sobre et précise allant du feu arrière vers l'avant jusqu'au centre des capuchons centraux flottants « RR » sur la roue arrière.Vu de derrière, le traitement de l'échappement du Cullinan Series II est une déclaration de puissance : chaque contour est en acier inoxydable en finition miroir visuellement affleurant à la carrosserie.Les modifications à l'arrière se terminent par une plaque de protection en acier inoxydable brossé qui passe entre les pots d'échappement.Le Cullinan Series II repose sur des roues de 23 pouces surdimensionnées. Chaque roue est fraisée à partir d'une billette d'aluminium. Le design tridimensionnel à sept rayons facettés est disponible en finition partiellement ou entièrement polie.