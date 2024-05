Le SUV Lamborghini Urus s'offre une mise à jour et une motorisation hybride rechargeable de 800 ch

Les'offre une mise à jour esthétique et une motorisation hybride rechargeable.Le design de l'met en valeur le dynamisme des formes, accentuant la sportivité et la musculature du véhicule.La partie avant présente un capot au design flottant, où l'absence de ligne de coupure donne une impression de continuité et amplifie le style athlétique de l'Urus SE.Le design avant est très épuré et musclé.Les blocs optiques dotés de la technologie LED matricielle, introduisent une nouvelle signature lumineuse inspirée de la queue du taureau de la marque, ainsi qu'un pare-chocs et une calandre redessinés.À l'arrière, le hayon du coffre a été repensé, introduisant une continuité inspirée de la Gallardo qui harmonise les lignes en reliant les feux arrière avec des feux en « Y » et le diffuseur arrière, qui donne au véhicule des proportions encore plus sportives.Associé au becquet arrière, le diffuseur augmente l'appui arrière de 35 % à grande vitesse par rapport à l'Urus S, au profit de la stabilité du véhicule.L'efficacité aérodynamique s'améliore grâce à des bouches d'aération sous la carrosserie et des conduits d'air remaniés, qui canalisent davantage de flux d'air pour refroidir les composants mécaniques et le moteur.L'habitacle a été mis à jour pour mettre en valeur l'ADN de conception « se sentir comme un pilote » caractéristique deL'écran de 12,3 pouces, installé au centre du tableau de bord, présente une nouvelle version de l'interface homme-machine (IHM) plus intuitive à utiliser avec des graphismes mis à jour.Les designers du Lamborghini Centro Stile ont retravaillés les bouches d'aération ; les éléments de garniture en aluminium anodisé avec la forme caractéristique en Y ; et les revêtements de panneaux, de sièges et de tableaux de bord.Le panneau de boutons-poussoirs mécaniques donne une sensation plus tactile.La principale évolution se trouve sous le capot moteur avec un hybride rechargeable.Le SUV hybride rechargeable Lamborghini Urus SE développe 800 ch tout en offrant une autonomie de 60 km en mode électrique.Grâce à ses « deux cœurs », thermique et électrique, les valeurs de couple et de puissance sont les plus élevées jamais vues sur l'Urus, conférant à la version SE une place unique dans la catégorie et bénéficiant d'une réduction de 80 % des émissions de CO2 Le système hybride rechargeable contribue à améliorer les performances et la dynamique de conduite du SUV Lamborghini sur n'importe quelle surface et dans toutes les conditions : plus de couple et de puissance à n'importe quel régime sont fournis grâce à des solutions techniques comme le système de répartition électrique du couple entre les deux essieux et le différentiel arrière électronique.Le moteura été retravaillé pour fonctionner en synergie avec le groupe motopropulseur électrique.Le V8 seul développe 620 ch de puissance (456 kW) et 800 Nm de couple. Le moteur à combustion est associé à un groupe motopropulseur électrique délivrant 192 ch (141 kW) et 483 Nm de couple. Une batterie lithium-ion de 25,9 kWh alimente le bloc électrique.La puissance cumulée du bloc hybride atteintLe moteur électrique synchrone à aimant permanent situé à l'intérieur de la transmission automatique à 8 rapports peut servir de boost au moteur thermique V8 mais aussi d'élément de traction, faisant de l'Urus SE un véhicule 4 roues motrices capable de parcourir plus de 60 km en Mode électrique EV.Le système de répartition du couple électrique longitudinal central est doté d'un embrayage électro-hydraulique multidisque qui répartit le couple moteur de manière variable et continue entre les essieux avant et arrière.La boîte de transfert fonctionne en synergie avec le différentiel électronique à glissement limité installé sur l'essieu arrière, donnant au véhicule un survirage « à la demande » pour transmettre la sensation d'une super voiture de sport.Les deux systèmes sont calibrés pour s'adapter à tout type de conditions d'adhérence et de style de conduite, offrant une traction et une agilité maximales, que ce soit sur une piste de course ou dans des dunes du désert, sur la glace ou sur la terre.L'Urus SE développe une puissance totale de 800 ch (588 kW) à 6 000 tr/min et un couple cumulé de 950 Nm entre 1 750 tr/min et 5 750 tr/min.Le rapport poids/puissance s'établit à 3,13 kg/ch (Urus S : 3,3 kg/ch). L'Urus SE passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes (Urus S : 3,5 secondes) et de 0 à 200 km/h en t 11,2 secondes (Urus S : 12,5 secondes), atteignant une vitesse de pointe sur circuit de 312 km/h ( Urus S : 305 km/h).Au centre de la console, le boîtier de sélection « tamburo » permet de choisir les différents modes de conduite. Grâce à l'introduction du groupe motopropulseur hybride, les six modes de conduite de l'Urus sont combinés à quatre nouvelles stratégies de performance électrique (EPS), pour un total de onze options Les modes Strada, Sport et Corsa (pour une utilisation sur route et sur piste) et les modes Neve, Sabbia et Terra (pour les surfaces avec une adhérence différente de celle de l'asphalte) sont accompagnés des options EV Drive, Hybrid, Performance et Recharge.Le mode électrique EV Drive permet d'exploiter au mieux le potentiel électrique de l'Urus SE. Spécialement calibré pour la conduite urbaine, il offre plus de 60 km d'autonomie électrique et atteint une vitesse maximale de plus de 130 km/h. Au-dessus de cette vitesse, le moteur V8 assiste automatiquement le moteur électrique, de même si les demandes de couple dépassent le maximum disponible du moteur électrique.Le mode hybride, qui peut être sélectionné lors de la conduite en mode Strada, offre une efficacité et un confort maximum ainsi qu'un équilibre optimal entre le moteur à combustion et le moteur électrique. C'est l'option la plus polyvalente pour la conduite quotidienne. La recharge, sélectionnable dans les modes Strada, Sport, Corsa et Neve, recharge jusqu'à 80 % la batterie tout en conservant des performances optimales.L'option Performance permet d'apprécier tout le potentiel de l'Urus SE non seulement dans les modes Strada, Sport et Corsa mais aussi dans les modes Sabbia et Terra, mettant en valeur les qualités dynamiques du SUV Lamborghini au-delà de l'asphalte.Selon le mode de conduite sélectionné, les ressorts pneumatiques du véhicule s'ajustent à la garde au sol, avec une course allant de 15 mm dans la Corsa jusqu'à 75 mm lorsque le système de levage est activé. Les paramètres qui ajustent la direction, la maniabilité et le son du V8 bi-turbo sont également variables.Une attention particulière a été portée au calibrage du système de suspension pneumatique pour mettre en valeur chaque mode de conduite.Pour le mode Strada, le travail de développement a amélioré le niveau de confort de l'Urus S.Le mode Sport injecte plus de plaisir dans la conduite, en améliorant les caractéristiques de la transmission pour faciliter le démarrage et la poursuite de la dérive.En mode Corsa, le mode spécialement conçu pour la conduite sur piste, l'Urus SE exprime tout son potentiel dynamique. Cela est dû en partie à l'ECU/électronique de suspension, qui contrôle les mouvements du châssis (tangage, lacet, roulis et pompage) pour rendre le véhicule extrêmement stable et réactif entre les bordures d'un circuit, ainsi que sur les routes difficiles et à faible adhérence.Les modes Neve, Sabbia et Terra ont été optimisés pour maximiser le débattement des roues et la cohérence des forces au sol pour une meilleure traction sur n'importe quelle surface.Liens vidéos