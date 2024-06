La BMW Série 3 Touring reçoit une deuxième mise à jour de la technologie et du design

Depuis près de 50 ans, lareprésente le cœur de la marque BMW La Série 3 incarne, à travers sept générations de modèles, le plaisir de conduire BMW dans le segment des voitures moyennes haut de gamme.La nouvellebénéficie d'un design subtilement repensé et de nouveaux équipements de dernière génération.La Série 3 Touring profite d'und'un design intérieur plus axé sur la sportivité et le confort, de l'introduction du système d'exploitation BMW 8.5 et du nouveau BMW iDrive avec fonction « QuickSelect » avec de nouveaux services digitaux et une dotation d'équipements de série enrichie.Le BMW Curved Display est complété par un design de volant avec méplat sur la partie inférieure avec palettes de changement de rapports.Le BMW iDrive avec « QuickSelect » met l'accent sur la commande tactile à l'aide de l'écran de contrôle et de la commande vocale. L'écran d'accueil avec accès rapide « QuickSelect » propose des widgets disposés verticalement. La barre de menu située dans la partie inférieure de l'écran de contrôle offre un accès direct aux fonctions de climatisation.L'équipement de série est enrichi de la boîte de vitesses automatique Sport avec palettes (hors versions 18i et 18d), de l'alarme antivol, des sièges avant chauffants, du Parking Assistant avec caméra de recul et système de manœuvres automatiques et de la Personal e-SIM. Les versions M Performance accueillent également le vitrage calorifuge de série.Des selleries en cuir Vernasca ainsi que des selleries BMW Individual en cuir étendu Merino sont disponibles en option.De nouveaux inserts décoratifs en Dark Graphite mat sont disponibles de série, ainsi que trois nouveaux inserts optionnels. Les applications en verre 'CraftedClarity' pour éléments intérieurs sont disponibles en option. A cela s'ajoutent un nouveau revêtement en Sensatec optionnel pour le tableau de bord et l'éclairage d'ambiance complété par un éclairage autour des buses d'aération centrales redessinées.Les modifications apportées sur les versions Hybrides Rechargeables offrent une autonomie électrique sensiblement rehaussée et une puissance maximale de recharge augmentée.Les variantes Hybrides Rechargeables utilisent une batterie haute tension issue de la Technologie eDrive de cinquième génération. L'implantation de la batterie reste inchangée, mais l'énergie utilisable passe à 19,5 kWh (capacité nette).L'autonomie électrique permet d'atteindre jusqu'à 101 kilomètres en cycle combiné WLTP.La BMW Série 3 Touring Hybride Rechargeable est dotée d'une nouvelle unité de charge permettant une recharge en courant alternatif triphasé pouvant atteindre 11 kW. La batterie haute tension peut désormais être entièrement rechargée en 2 heures 15 minutes.La BMW 330e Touring est disponible en version deux roues motrices (propulsion) et 4 roues motrices BMW xDrive. Combinaison d'un moteur quatre cylindres essence et d'un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses Steptronic à huit rapports, les deux versions développent une puissance de 215 kW/292 ch.Des moteurs quatre et six cylindres essence et Diesel équipés de la technologie BMW TwinPower Turbo sont également disponibles.Le moteur à essence six cylindres en ligne de 275 kW/374 ch et le moteur Diesel six cylindres en ligne de 250 kW/340 ch équipent les modèles BMW M Performance les plus puissants.Les moteurs essence et Diesel six cylindres ainsi que les moteurs quatre cylindres Diesel sont associés à la technologie d'Hybridation Légère 48V.Toutes les motorisations sont associées à une transmission Steptronic Sport à huit rapports.BMW 318iBMW M340i xDriveBMW 330eBMW 330e xDriveBMW 318dBMW 320d xDriveBMW M340d xDriveLa BMW Série 3 Touring mise à jour offre un confort de conduite amélioré dans tous les modes de conduite, tout en conservant un dynamisme de conduite grâce à des liaisons plus rigides reliant les amortisseurs arrière à la carrosserie.L'acoustique a été retravaillé sur les revêtements dégradés tout comme le réglage de la direction en mode « Confort ».La suspension DirectDrive et la suspension SelectDrive sont disponibles en option.La BMW Série 3 Touring bénéficie d'une gamme étendue de systèmes d'aide à la conduite et de stationnement automatisés.L'équipement de série comprend le système anti-collision à basse vitesse, l'indicateur de limitation de vitesse et le Parking Assistant comprenant la caméra de recul, l'aide au stationnement et l'assistant de marche arrière Auto -reverse.Le Driving Assistant Professional, comprenant l'assistant de maintien de voie et le régulateur de vitesse actif ACC plus avec fonction Stop&Go, et le Parking Assistant Plus sont disponibles en option.Le BMW Live Cockpit Plus, qui comprend le système de navigation BMW Maps, équipe de série la BMW Série 3 Touring.En option, le BMW Live Cockpit Professional est doté de l'affichage tête haute BMW et du guidage intéractif avec "Réalité Augmentée" dans l'écran central ou le combiné d'instrumentations.La production de la BMW Série 3 Touring mise à jour débutera en juillet 2024 dans l'usine BMW de Munich.Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.Cylindrée: 1,998 cc Puissance: 115 kW/156 ch à 4,500 - 6,500 tr/min.Couple maximum: 250 Nm à 1,300 - 4,300 tr/min. Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 7.4 - 6.7 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 167 - 151 g/km.Six cylindres en ligne Essence, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.Cylindrée: 2,998 cc.Puissance: 275 kW/374 ch à 5,500 - 6,500 tr/min.Couple maximum: 500 Nm à 1,900 - 5,000 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 8.8 - 8.1 l/100 km. Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 198 - 182 g/km.Quatre cylindres Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic.Cylindrée: 1,995 cc.Puissance: 110 kW/150 ch à 4,000 tr/min.Couple maximum: 320 Nm à 1,500 - 2,750 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 5.8 - 5.1 l/100 kmEmissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 152 -135 g/km.Quatre cylindres Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.Cylindrée: 1,995 cc.Puissance: 140 kW/190 ch à 4,000 tr/min.Couple maximum: 400 Nm à 1,750 - 2,500 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 6.1 - 5.4 l/100 km.Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 160 - 141 g/km.Six cylindres en ligne Diesel, système d'hybridation légère 48V (8 kW/11 ch), boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.Cylindrée: 2,993 cc.Puissance: 250 kW/340 ch à 4,400 tr/min.Couple maximum: 700 Nm à 1,750 - 2,250 tr/min.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 6.8 - 6.1 l/100 km.Emissions de CO2 en cycle mixte (cycle WLTP): 177 - 161 g/km.Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone [technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive].Moteur thermique moteur électriquePuissance maximale combinée: 215 kW/292 ch.Couple maximal combiné: 420 Nm.Moteur thermique uniquementCylindrée du moteur thermique: 1,998 cc.Puissance du moteur thermique: 135 kW/184 ch à 5,000 - 6,500 tr/min.Couple maximal du moteur thermique 300 Nm à 1,350 - 4,000 tr/min.Moteur électrique uniquementPuissance du moteur électrique: 80 kW/109 ch.Couple maximal du moteur électrique: 265 Nm.Autonomie électrique (cycle WLTP): 87 - 98 kmConsommation de carburant combinée (cycle WLTP): 1.1 - 0.9 l/ 100 km.Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP): 23.0 - 21.3 kWh/100 km.Emissions de CO2 du moteur thermique en cycle mixte (cycle WLTP): 24 - 20 g/km.Consommation de carburant – batterie déchargée - (cycle WLTP): 7.8 - 7.2 l/100 km.Quatre cylindres en ligne Essence, boîte de vitesses automatique à 8 rapports Steptronic, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone [technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive].Moteur thermique moteur électriquePuissance maximale combinée: 215 kW/292 ch.Couple maximal combiné: 420 Nm.Moteur thermique uniquementCylindrée du moteur thermique: 1,998 cc.Puissance du moteur thermique: 135 kW/184 ch à 5,000 - 6,500 tr/min.Couple maximal du moteur thermique 300 Nm à 1,350 - 4,000 tr/min.Moteur électrique uniquementPuissance du moteur électrique: 80 kW/109 ch.Couple maximal du moteur électrique: 265 Nm.Autonomie électrique (cycle WLTP): 84 -91 km.Consommation de carburant combinée (cycle WLTP): 1.2 - 1.0 l/100 km.Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP): 24.4 - 22.9 kWh/100 km.Emissions de CO2 du moteur thermique en cycle mixte (cycle WLTP): 26 - 23 g/km.Consommation de carburant – batterie déchargée - (cycle WLTP): 8.3 - 7.8 l/100 km.