Le C-SUV B10 de Leapmotor marque une étape importante dans l'expansion internationale de la marque

présente le C-SUVen première mondiale au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.Le premier modèle de la série B de Leapmotor a uneLe C-SUV B10 marque une étape importante dans l'de laLe C-SUV B10 est construit sur l'architecture avancée Leap 3.5 de Leapmotor, une plateforme intégrée qui offre des fonctionnalités avancées, que ce soit pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), le cockpit numérique personnalisable et ses capacités de conduite intelligente.Le B10 est le premier des nombreux modèles qui seront lancés dans le cadre de la série B de Leapmotor.Leapmotor s'appuie sur lepour fournir un support après-vente au plus près des clients et étendre sa présence sur les principaux marchés.La distribution des véhicules Leapmotor en Europe s'appuie sur un réseau de plus de 200 concessionnaires dans 13 pays. L'entreprise chinoise prévoit d'étendre cette présence à 500 points de vente en Europe d'ici à la fin de 2025.Leapmotor accélère pour fournir deset de haute technologie à travers l'Europe et au-delà.Zhu Jiangming, fondateur de Leapmotor, explique: « La B10 incarne notre vision de l'avenir électrique, en offrant non seulement des performances supérieures et une connectivité intelligente, mais aussi en rendant cet avenir accessible aux consommateurs du monde entier ».« Le B10 n'est pas seulement un SUV , c'est une passerelle vers l'avenir de la mobilité connectée et durable », a ajouté Tianshu Xin, PDG de Leapmotor International.« L'excellence à portée de main ». « Notre mission est de fournir des véhicules électriques de haute technologie, à des prix abordables, qui offrent à la fois performance et tranquillité d'esprit aux consommateurs », a déclaré Tianshu Xin. « Nous nous appuyons sur la force du réseau Stellantis, qui nous donne un avantage inégalé en termes de service et de distribution à travers l'Europe et au-delà. »Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a souligné l'importance de cette collaboration en déclarant : « Avec Leapmotor, nous rendons la mobilité électrique de haute technologie accessible aux consommateurs au-delà de la Chine. Nos forces combinées nous permettent d'apporter des solutions innovantes au marché de manière rapide et efficace ».