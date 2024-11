Le grand SUV électrique Hyundai Ioniq 9 à trois rangées de sièges accueille jusqu'à sept occupants

lève le voile sur leà la Goldstein House de Los Angeles.Le SUV électrique à trois rangées de sièges Hyundai se distingue par un design d'avant-garde, un vaste espace intérieur capable d'accueillir jusqu'à sept occupants et une technologie d'électrification de pointe.Le Ioniq 9 sera commercialisé en Corée du Sud et aux États-Unis au premier semestre 2025, puis déployé en Europe et sur les autres marchés mondiaux ultérieurement.Le Ioniq 9 affiche des proportions imposantes et un design « aérosthétique » sophistiqué et avant-gardiste.Le design de la proue se distingue par des pixels paramétriques intégrés dans les optiques à LED et la partie inférieure de la face avant.La silhouette du Ioniq 9 se définit par une ligne de toit incurvée fluide, conférant au véhicule un profil aérodynamique et un coefficient de traînée (Cx) de t 0,259 lorsqu'il est équipé de rétroviseurs extérieurs numériques.Un écoulement régulier et équilibré de l'air sous le véhicule ainsi qu'une faible résistance au roulement des roues permettent de gagner en efficacité énergétique. Pour optimiser l'aérodynamique du véhicule, le Ioniq 9 dispose d'un système de volets d'air actifs à mouvement double, d'un couvercle de soubassement tridimensionnel et de roues aérodynamiques.Le simple volume de la structure de caisse et de ses ailes lui confère une stature imposante.La ligne marquée des passages de roue arrière met en valeur les volumes du véhicule tout en contribuant à rehausser le dynamisme de son design.La face arrière, aux airs de poupe de navire, reprend la thématique des pixels intégrés dans les blocs optiques tout en contribuant à l'aérodynamique du véhicule.La ligne de toit profilée et la ligne de bas de caisse ascendante confèrent à la silhouette du Ioniq 9 un aspect dynamique.L'éclairage extérieur se distingue par des feux à pixels paramétriques, associés à de petits projecteurs de forme cubique et à un système d'éclairage avant adaptatif Matrix LED (IFS) destiné à améliorer la vision en conduite de nuit tout en évitant l'éblouissement des véhicules circulant en sens inverse. À l'arrière, le Ioniq 9 est équipé de blocs-feux à LED.Fort d'un empattement de 3 130 mm, le Ioniq 9 se distingue par un vaste espace intérieur aux deuxième et troisième rangées.Le Ioniq 9 bénéficie d'un plancher parfaitement plat qui peut accueillir sept sièges. Les sièges relaxants sont totalement inclinables et disposent d'un repose-jambes. Le Ioniq 9 affiche une hauteur sous pavillon de 1 899 mm.Le SUV Hyundai bénéficie d'une console centrale qui facilite le passage entre les sièges conducteur et passager. De type bidirectionnel, les accoudoirs peuvent s'ouvrir par l'avant ou l'arrière pour un accès facilité à la console depuis la deuxième rangée.Lorsque les sièges de la troisième rangée sont repliés à plat, le coffre peut accueillir jusqu'à 1 323 litres de bagages, alors qu'avec les trois rangées de sièges en place, le Ioniq 9 offre jusqu'à 620 litres. Le Ioniq 9 dispose à l'avant d'un coffre d'une capacité maximale de 88 litres sur ses versions à propulsion et de 52 litres sur ses versions à transmission intégrale.L'adoption d'un verre feuilleté acoustique et d'un système de triple étanchéité dans toutes les zones du véhicule ainsi que l'intégration d'une plaque renforcée au niveau du montant A ont permis de supprimer les bruits de la route et d'écoulement d'air, ainsi que les bruits et vibrations dans l'habitacle.Les sièges relaxants du Ioniq 9 bénéficient du système Dynamic Body Care de Hyundai, qui intègre une fonction de massage tactile dynamique. Ce système utilise la pression et les vibrations pour stimuler la circulation sanguine et réduire ainsi la fatigue sur les longs trajets.L'adoption de pneus à absorption acoustique minimise la résonance des pneus, tandis que la structure de caisse du véhicule a été renforcée pour accroître sa rigidité et réduire les bruits de résonance à basse fréquence générés en conduite sur routes accidentées. Le véhicule est également équipé d'un système de contrôle actif des bruits de la route (ANC-R)afin de réduire davantage le niveau de bruit en conduite.L'intérieur se distingue par des éléments de design de forme elliptique et des tonalités apaisantes qui créent une ambiance lounge. Un toit panoramique filtre la lumière du soleil.La dalle d'affichage incurvée panoramique, la planche de bord flottante, les fines ouïes de ventilation et l'éclairage d'ambiance sont autant d'éléments qui contribuent à rehausser le caractère high-tech de l'atmosphère intérieure.Reposant sur l'architecture E-GMP de Hyundai, le Ioniq 9 bénéficie d'un système d'électronique de puissance doté d'un rapport de réduction optimisé pour la conduite en côte et d'un onduleur à deux niveaux pour une meilleure efficacité.Le système d'électronique de puissance étant totalement encapsulé, il permet de réduire le son du moteur.La plateforme hérite d'une batterie haute tension de qui offre une puissance énergétique de 110,3 kWh.La batterie haute tension lithium-ion NCM est intégrée dans le plancher.Le Ioniq 9 devrait afficher une autonomie de 620 km et une consommation d'énergie de 194 Wh/km (en cycle WLTP) pour sa version à propulsion avec batterie longue distance et jantes de 19 pouces.Le Ioniq 9 est capable de recharger sa batterie de 10 à 80 % en 24 minutes au moyen d'un chargeur de 350 kW.Le Ioniq 9 est équipée de la fonction de recharge inversée et d'un système de charge multiple en 400 V/800 V propres à sa plateforme E-GMP.La version à propulsion avec batterie longue distance est animée par un moteur électrique de 160 kW monté à l'arrière.La version 4x4 avec batterie longue distance est équipée à l'avant d'un moteur électrique supplémentaire de 70 kW.Les versions Performance à transmission intégrale sont dotées d'un moteur de 160 kW à l'avant comme à l'arrière.La version à propulsion avec batterie longue distance peut abattre le 0 à 100 km/h en 9,4 secondes. La version à propulsion avec batterie longue distance expédie le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.La version 4x4 avec batterie longue distance peut abattre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. La version 4x4 avec batterie longue distance expédie le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.La version Performance peut abattre le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. En termes d'accélération à mi-régime, notamment pour dépasser d'autres véhicules, la version Performance accélère de 80 à 120 km/h en 3,4 secondes.Le système d'infodivertissement se compose d'un combiné d'instrumentation de 12 pouces et d'un écran intégré de 12 pouces, tous deux regroupés dans la dalle d'affichage incurvée panoramique. Le Ioniq 9 est équipé d'un système audio à huit haut-parleurs. Il peut recevoir en option un système stéréo Bose à 14 haut-parleurs, compatible avec le format multicanal 5.1, les mises à jour à distance et les fonctions avancées de Bose.La structure de caisse renforcée garantit une protection optimale de la batterie en répartissant efficacement l'énergie de choc et en préservant l'intégrité structurelle du véhicule, même en cas d'incident grave. En outre, l'adoption de ceintures de sécurité à prétensionneurs et limiteurs de charge sur les sièges de la troisième rangée améliore la protection de leurs occupants en cas de collision, évitant ainsi tout choc de leur tête contre les dossiers de siège de deuxième rangée tout en réduisant les blessures à la tête et au cou. Le Ioniq 9 est équipé de 10 airbags.Le Ioniq 9 dispose des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) de Hyundai, conçus pour accroître la sécurité en évitant les accidents et en facilitant la conduite. Ces systèmes incluent, entre autres, le freinage d'urgence autonome (FCA), l'aide au suivi de voie (LKA), le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), l'alerte de sortie du véhicule (SEW), l'assistance à la sortie en sécurité (SEA), l'alerte de passager arrière (ROA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), le système d'affichage des angles morts (BVM), le système de gestion intelligente des feux de route (HBA), le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) et l'alerte de distance de stationnement (PDW).Le SUV Hyundai est doté d'un module de gestion du châssis qui contribue à rehausser ses performances de conduite grâce à des technologies telles que le contrôle vectoriel du couple dynamique, gage d'une meilleure tenue de route, et le contrôle de stabilité par vents de travers, qui garantit une stabilité accrue à vitesse élevée. Le Ioniq 9 est également équipé d'un système de contrôle de la motricité dédié à la conduite sur routes accidentées, et d'un mode de terrain automatique qui fait appel à l'IA pour détecter le type de surface et sélectionner le mode de conduite le mieux adapté.Le système de suspension est de type à éléments MacPherson à l'avant et à biellettes multiples à l'arrière. Il intègre des amortisseurs à correction d'assiette automatique et des bagues hydrauliques pour réduire les vibrations en conduite.Le Ioniq 9 bénéficie d'ailes et de panneaux de custode en aluminium, ce qui contribue à alléger sa structure de caisse tout en lui assurant une meilleure efficience.Le Ioniq 9 privilégie la durabilité dans le choix de ses matériaux. Il utilise du cuir écologique, du tissu en PET recyclé, du tissu en laine, de la peau en TPO/PU biosourcé, du tissu en PET/suède biosourcé et de la peinture biologique.Le véhicule fait également appel à de la peinture élaborée à partir de déchets de pneus recyclés.En mode Remorquage, le véhicule détecte automatiquement le poids de la remorque attelée et ajuste l'autonomie prévisionnelle en conséquence. Cette fonction permet de maintenir un rapport de répartition du couple entre l'avant et l'arrière de 50/50 afin de garantir des performances optimales. Les modèles Ioniq 9 destinés au marché européen peuvent tracter jusqu'à 2 500 kg.