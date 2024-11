L'Audi Q5 Sportback de deuxième génération affiche une ligne de toit inclinée

L'entre dans sa deuxième génération. Avec sa silhouette progressive et dynamique, ce dérivé du Q5 s'adresse aux férus de design qui souhaitent profiter des avantages d'un SUV L' Audi Q5 Sportback combine des, telles que la polyvalence et un intérieur spacieux, avec une. Le design respire la sportivité avec uncaractéristique.La deuxième génération de l'Audi Q5 Sportback offre un(jusqu'à 470 litres dans l'Audi SQ5 Sportback). Lorsque la banquette arrière est rabattue, l' espace de rangement de l'Audi Q5 Sportback passe à 1 415 litres (1 388 litres pour l'Audi SQ5 Sportback). L'Audi Q5 Sportback a une capacité de remorquage allant jusqu'à 2,4 tonnes.Les premières livraisons de l'Audi Q5 Sportback interviendront en 2025.Le design de l'Audi Q5 Sportback est plus épuré que celui de l'Audi Q5.La large calandre Singleframe est haute et flanquée de prises d'air verticales et fonctionnelles. Les phares sculpturaux confèrent à la voiture un aspect soigné. Une grande prise d'air sous la calandre Singleframe abrite les capteurs. Une ligne ascendante dynamique part du bas de caisse et traverse les passages de roue jusqu'au pare-chocs arrière. La ligne d'épaule horizontale reliant les feux avant et arrière s'élève légèrement au-dessus des feux arrière pour soutenir visuellement l'arche de toit avec sa lunette arrière plate. L'arrière est visuellement étiré aussi loin que possible, créant une ligne de toit qui s'incline à partir du montant B.Ces caractéristiques visuelles renforcent les proportions classiques d'un SUV, créant un profil plus dynamique. Les barres de toit (en option) ajoutent une fonction utilitaire aux lignes dynamiques du toit.Les graphismes de la lunette arrière contribuent à étirer visuellement l'habitacle.Avec des lignes minimales, l'arrière a un design net. La surface lisse qui s'étend de la lunette arrière au bord inférieur de la bande lumineuse est bordée d'une coupe nette sur toute la largeur du véhicule. En dessous se trouve une surface large et épurée.Le diffuseur est intégré dans les pare-chocs surélevés. En dessous se trouvent les sorties d'échappement, tandis que le modèle SQ5 présente des doubles sorties d'échappement rondes.L'intérieur incarne la nouvelle philosophie de design d'Audi. L'écran panoramique Audi MMI et l'écran passager forment une scène numérique visuellement caractéristique. Le design intérieur contrasté place délibérément les éléments au premier plan ou à l'arrière-plan, créant ainsi une architecture spatiale tridimensionnelle. L'intérieur a une ambiance nettement confortable. Le « Softwrap » s'étend des portes à travers l'ensemble du cockpit jusqu'à la console centrale.L'intérieur est en partie durable : les matériaux tels que la sellerie Cascade et le microfibre Dinamica sont principalement fabriqués à partir de polyester recyclé.L'Audi Q5 Sportback est basée sur la plateforme Premium Platform Combustion (PPC), une architecture pensée pour les véhicules à propulsion conventionnelle équipés de moteurs à combustion longitudinaux.La plate-forme Premium Combustion permet une électrification partielle sous la forme d'hybridation légèrePlus tard dans le cycle de vie de l'Audi Q5 Sportback, les hybrides rechargeables seront disponibles avec une grande batterie et un chargeur externe.L'Audi Q5 Sportback sera proposée avec trois motorisations sur le marché français, d'autres variantes de propulsion suivront. Initialement, toutes les versions sont équipées de la technologie MHEV plus, qui peut fournir jusqu'à 18 kW (24 ch) de puissance supplémentaire. Tous les modèles utilisent également la boîte de vitesses à double embrayage S tronic à sept rapports.La motorisation d'entrée de gamme est un 2.0 TFSI d'une puissance de 150 kW (204 ch) avec un couple maximal de 340 Nm, disponible en traction avant ou en quattro.L'Audi Q5 Sportback est disponible en 2.0 TDI. Le bloc diesel développe 150 kW (204 ch) et 400 Nm de couple. Il est proposé exclusivement avec une transmission quattro.L'Audi SQ5 Sportback dispose d'un moteur V6 TFSI de 3 litres de cylindrée, d'une puissance de 270 kW (367 ch) et développant un couple maximal de 550 Nm.La plateforme est équipée de la technologie hybridation légère MHEV plus. Le système électrique MHEV plus de 48 volts soutient le moteur à combustion et réduit les émissions de carbone, tout en augmentant les performances . Le véhicule est également capable de manœuvres de stationnement limités en mode tout électrique.Le générateur de puissance hybride (Powertrain Generator / PTG) génère un couple supplémentaire allant jusqu'à 230 Nm et 18 kW (24 ch). Le système électrique de 48 volts permet l'utilisation d'un compresseur de climatisation électrique. La climatisation continue de fonctionner à pleine puissance, maintenant une température intérieure confortable lorsque le moteur est éteint (en roue libre ou à un feu rouge).La batterie lithium-ion pour véhicules équipés de la technologie MHEV plus est basée sur la chimie du lithium-phosphate de fer et dispose d'une capacité de stockage de 1,7 kWh. L'alterno-démarreur à courroie (Belt Alternator Starter / BAS) a pour fonction principale de démarrer le moteur et de fournir de l'énergie électrique à la batterie. Le générateur de puissance hybride (PTG) permet de courtes portions de conduite en tout électrique et soulage le moteur à combustion pour contribuer à réduire la consommation . Lors du freinage, le générateur de puissance hybride (PTG) renvoie de l'énergie à la batterie (récupération) avec une puissance allant jusqu'à 25 kW.