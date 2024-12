La DS N°8 électrique est le nouveau porte-drapeau de DS Automobiles

Inspirée du concept DS Aero Sport Lounge, laélectrique est le nouveau porte-drapeau de DS Automobiles Après les DS 3 DS 4 , DS 7 et DS 9 , la DS N°8 marque le début d'une nouvelle ère électrique chez DS Automobiles.Olivier François, Directeur Général de DS Automobiles, explique: « Alors que notre industrie vit une révolution, DS Automobiles se place à l'avant-garde en accélérant sa stratégie d'électrification.»Avec la DS N°8, DS Automobiles ouvre une nouvelle philosophie d'appellation. « N° » représente la façon usuelle d'écrire « numéro » en français, incarnant l'élégance et l'intemporalité. En outre, le « ° » apposé à l'arrière de la voiture est dessiné comme une pointe de diamant, élément identitaire de DS Automobiles.Arborant un design élancé, la DS N°8 entend incarner une nouvelle forme de SUV Déclinée en transmission à 2 ou 4 roues motrices, la DS N°8 affiche une puissance pouvant atteindre 350 ch.La silhouette efficiente de la DS N°8 permet un aérodynamisme record avec un Cx de 0,24 qui permet de bénéficier d'une autonomie combinée de 750 km en cycle WLTP.L'habitacle de la DS N°8 reflète un nouvel Art du voyage à la française. Sa connectivité avancée s'appuie sur l'intelligence artificielle afin de rendre l'expérience à bord plus fluide.La DS N°8 sera lancée en Europe à partir de mi 2025.Inspirée du concept DS Aero Sport Lounge, la DS N°8 exprime une vision progressiste de la grande carrosserie française.La DS N°8 est tournée vers la recherche de l'aéro-efficience. Cette recherche d'efficience a inspiré son design aux lignes tendues et effilées.La DS N°8 s'inscrit dans l'avant-gardisme de la DS originelle de 1955, de la SM de 1970.La silhouette de la DS N°8 adopte un profil tendu, étiré et effilé qui s'illustre à travers une chute de pavillon s'étirant jusqu'au hayon pourvu d'un becquet qui optimise le sillage.Le drapé de carrosserie travaillé favorise l'écoulement de l'air. Reposant sur un généreux empattement de 2,90 m et une garde au sol réduite de 15,5 cm, la DS N°8 optimise sa pénétration dans l'air.La silhouette efficiente de lau DS N°8 permet un aérodynamisme record, avec un Cx de 0,24 pour un SCx de 0,63 dm². La fluidité des lignes facilite l'écoulement de l'air autour du volume de la voiture. Chaque pièce qui compose la carrosserie a été étudiée en soufflerie.L'efficience aérodynamique est complétée par des composants technologiques comme les entrées d'air pilotées, volets mobiles intégrés au bouclier avant.Le soubassement de la DS N°8, intégralement caréné, contribue à optimiser le SCx.Les dimensions extérieures de la DS N°8 sont celles d'un véhicule élancé : 4,82 mètres de longueur pour une largeur de 1,90 mètre et une hauteur contenue de 1,58 mètre.Comme toutes les DS, la DS N°8 affiche une signature lumineuse sophistiquée. A l'avant, la DS N°8 adopte une signature lumineuse innovante. La calandre éclairée DS Luminascreen s'illumine avec des traits verticaux et un logo DS éclairés. Les projecteurs, composés de trois modules, sont délimités par 8 LED reprenant le motif des Clous de Paris, en écho au traitement guilloché des décors intérieurs.Les DS Lightblade complètent la signature lumineuse. Leur implantation en forme de V pose visuellement la voiture sur la route et souligne sa largeur. Fins et étirés, les DS Lightblade sont traitées verticalement. Intégrés aux galbes latéraux du bouclier, ils participent à l'aéro-efficience de la DS N°8 en limitant le décollement du flux d'air jusqu'aux roues avant.La DS N°8 adopte une signature lumineuse verticale à l'arrière pour rendre la DS N°8 instantanément reconnaissable à plus de 100 mètres. La partie verticale DS Lightblade des feux arrière en trièdre optimise le décollement du flux d'air. Des motifs en écaille signent l'intérieur des feux arrière tridimensionnels, horizontaux et effilés.La fonction Accès et Démarrage Mains Libres Proximity actionne les poignées affleurantes motorisées à l'approche du véhicule.A bord, la DS N°8 dévoile un habitacle raffiné. Tous les intérieurs de la DS N°8 se parent de matériaux nobles.La large planche de bord enveloppe les occupants et illustre l'esprit sans-couture (« Seamless Design »). Elle est à la fois décorative, telle une pièce d'artisanat, et technique à travers l'intégration de la sonorisation, des aérateurs et des signatures lumineuses.Le guillochage Clous de Paris sur le volant et les aérateurs, ainsi que le point perle sur la planche de bord et les accoudoirs, sont toujours présents. Avec le cuir Nappa confection bracelet de montre, ce sont des fondamentaux des intérieurs DS Automobiles depuis 2014.Les Inner Lightblade, signatures lumineuses verticales des intérieurs DS en écho aux feux de jour extérieurs, animent les extrémités de la planche de bord et délimitent l'emplacement des poignées.Inspirés du concept DS Aero Sport Lounge, les sièges à la confection enveloppante présentent une morphologie élancée intégrant directement les appuie-tête. L'emploi de mousses haute-densité et les maintiens latéraux de dossier ajustables complètent le confort d'assise. Les sièges avant sont massants, ventilés et chauffants.En complément du volant chauffant, le confort thermique s'enrichit du DS Neck Warmer, un dispositif privilégiant un chauffage au plus près du corps qui optimise la consommation d'énergie. Les chauffe-nuque intégrés aux dossiers des sièges avant sont illuminés par un logo DS rétro-éclairé à l'aspect cristal.A l'arrière, les occupants de la banquette bénéficient d'une une large place aux genoux, d'une garde au toit de 84 cm et de dossiers inclinés à 30° offrant une modularité 40/20/40.À l'ouverture des portes, le logo DS apparaît au centre du combiné de 10,25 pouces. Il s'anime et accueille le conducteur avec des reflets scintillants. Lors de la conduite, le contenu dynamique ‘'Digital Art'' anime le fond de l'instrumentation du combiné. Au centre, le dessin du compteur de vitesse s'inspire du monde de l'horlogerie.Le volant en X est inspiré des derniers concept cars de DS Automobiles. Son design bouscule les codes établis, tandis que son architecture et son ergonomie offrent au conducteur des zones de préhension différentes. Sa jante est gainée de différents matériaux selon le niveau de finition. Le volant participe également à la notion de confort thermique rapproché à travers sa fonction chauffante.L'intérieur bénéficie d'une console centrale flottante à double étage. La partie supérieure est dédiée aux principales fonctions d'interaction. La commande de transmission « PRND », le sélecteur de mode "Drive Mode" ainsi que le réglage du volume du système audio tombent sous la main. Ces éléments ont été dessinés comme des cristaux, dans un esprit de joaillerie. La zone de dépose du téléphone, garnie d'Alcantara, s'apparente à un coffret. Un appui paume gainé renferme un rangement additionnel, tandis que l'accoudoir accueille un volume supplémentaire. En partie inférieure, un rangement occultable par un volet coulissant accueille deux porte-gobelets amovibles et deux prises USB-C. Les flancs de la console sont gainés et moussés.L'écran central intégré de 16 pouces donne accès aux fonctions de DS Iris System 2.0 pilotable par reconnaissance vocale. Il est intégré à la planche de bord et fonctionne à la manière d'un smartphone.L'intérieur Etoile se pare d'un Alcantara, contenant 68% de matières recyclées. Le cuir Nappa pleine fleur, intégrant des sièges confection bracelet revisités, est tanné à la feuille d'olivier selon une méthode traditionnelle biodégradable.Des matériaux valorisés en fin de vie sont également présents dans les textiles (60%), la moquette (75%) et les tapis de sol (96%).Le chrome est remplacé par de la peinture, de l'aluminium et de l'inox brossé.La DS N°8 peut recevoir en option un toit panoramique en verre sérigraphié qui maximise la garde au toit et préserve l'aérodynamisme, tout en offrant aux passagers une ambiance intérieure lumineuse. Son verre feuilleté est composé de plusieurs couches, dont un traitement infrarouge et un revêtement basse émissivité dédiés à la performance thermique.La DS N°8 offre un volume de coffre jusqu'à 620 litres sous tablette, de forme parallélépipédique qui facilite son utilisation. Le hayon, à l'ouverture motorisée réglable sur une grande amplitude, permet d'accéder au coffre sans avoir besoin de se pencher. La profondeur de l' espace permet d'embarquer des objets longs sans avoir besoin de rabattre les dossiers des sièges arrière.DS Automobiles et le spécialiste français de la Hi-fi haut de gamme Focal ont collaboré pour développer un son 3D via l'intégration de 14 haut-parleurs à travers l'habitacle et d'un amplificateur de 690 W pour une expérience immersive servie par une scène sonore à la hauteur réglable.Les grilles des haut-parleurs ont fusionné avec les décors des contre-portes en aluminium. Pour atteindre la perméabilité sonore adéquate et la précision nécessaire du graphisme sur l'aluminium, DS Automobiles a utilisé une technologie laser. Le système est complété par deux haut-parleurs au niveau du pavillon qui contribuent au son clair, immersif et en trois dimensions du système Hi-fi disponible à bord de la DS N°8.La DS N°8 offre un choix étendu d'harmonies intérieures pour accompagner les finitions Pallas et Etoile.L'habitacle est mis en valeur par le cuir Nappa de ses sièges confection bracelet de montre. On retrouve également ce cuir sur les médaillons de porte embossés.La DS N°8 repose sur la plateforme STLA Medium de Stellantis. Celle-ci a été optimisée en longueur et en largeur pour accueillir des batteries jusqu'à une capacité utile de 97,2 kWh.La DS N°8 bénéficie de nouveaux trains avant et arrière, d'un système de freinage adapté à sa technologie électrique et de réglages châssis s'inscrivant dans l'ADN de la Marque.La DS N°8 est disponible avec deux batteries. La première offre une capacité utile de 74 kWh et équipe le DS N°8 FWD (230 ch). La seconde, d'une capacité utile de 97,2 kWh, équipe les versions FWD long range (245 ch) et AWD Long Range (350 ch).La DS N°8 FWD Long Range atteint une autonomie de 750 km pour une consommation de 12,9 kWh/100 km (cycle normalisé WLTP).Les cellules de la batterie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) du DS N°8 sont conçues et produites à Billy-Berclau Douvrin (62, France) par ACC, une co-entreprise dont Stellantis est l'un des fondateurs et le premier actionnaire.La DS N°8 permet de limiter le nombre et la durée des arrêts lors des longs trajets. Le véhicule Long Range est capable de parcourir les 450 km de Paris à Lyon par autoroute sans avoir besoin d'être rechargé.Grâce à une puissance de charge maximale de 160 kW constante entre 20 % et 55 % de niveau de charge et la présence d'un dispositif de préconditionnement de la batterie, il est possible de passer de 20 % à 80 % de charge en 27 minutes sur borne rapide. Cela représente une récupération de 200 km d'autonomie en 10 minutes.Pour les trajets du quotidien qui demandent une autonomie moindre, le DS N°8 dispose d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif (22 kW en option, ultérieurement) et propose une gestion intelligente des batteries. Activable depuis l'écran central de la voiture ou via l'application MyDS, le Smart Battery Management (SBM) limite la charge à 80 % pour protéger la performance et la durabilité des cellules.Les chargeurs embarqués de 11 kW et 22 kW offriront une fonctionnalité V2L (Vehicle to Load), pour recharger un appareil électrique extérieur.Le planificateur de voyage EV Routing embarqué est lié à la Navigation. Lors d'un trajet programmé dans le système de navigation, le service analyse les besoins énergétiques en fonction du trafic et la consommation en temps réel. Il affiche l'itinéraire optimal et les informations liées au trajet en prenant en compte les éventuels lieux de recharge nécessaires. L'EV Routing embarqué sélectionne en permanence les bornes les plus adaptées aux besoins de la voiture, aussi bien en termes de puissance que de temps d'arrêt. Il prend également en compte le niveau de charge désiré par le conducteur en arrivant à destination.Afin de pouvoir bénéficier de temps d'arrêts optimisés, la DS N°8 prépare les cellules de la batterie en les conditionnant à une température favorable pour une courbe de charge élevée et régulière. Lors d'un long trajet, l'EV Routing embarqué déclenche automatiquement le pré-conditionnement des batteries avant l'arrivée à une borne de recharge. Ainsi, les cellules sont dans les meilleures conditions pour recharger, quelle que soit la température extérieure.Le service Free2move Charge « Go » met en œuvre la technologie « Plug & Charge » qui permet de s'affranchir de toute action en dehors de brancher le câble de recharge. La reconnaissance de la voiture, de l'abonnement ou du forfait prépayé seront pris directement en considération et regroupés sur une facturation unique.Elle représente un système de climatisation à économie d'énergie dans lequel le réfrigérant est compressé, liquéfié et évaporé à plusieurs reprises, ceci afin d'échanger de la chaleur avec l'air extérieur. Grâce au haut rendement énergétique, la puissance nécessaire pour chauffer l'habitacle est jusqu'à 40 % inférieure à celle demandée par un véhicule qui est dépourvu d'un système similaire.En plus du freinage mécanique par pédale, la DS N°8 propose trois modes distincts de freinage régénératif : régénération classique (moins 0,6 m/s2 ), régénération modérée (moins 1,2 m/s2 ) et régénération augmentée (moins 1,8 m/s2 ). Le freinage régénératif démarre dès que le conducteur relâche la pédale d'accélérateur et sa puissance peut être modulée par des palettes au volant. Le DS N°8 conserve en mémoire le dernier mode utilisé.En complément des différents niveaux de freinage régénératif, la DS N°8 propose la fonctionnalité One-Pedal. Activable via un bouton situé sur la console centrale, elle permet une expérience de conduite fluide sans toucher à la pédale de frein. Le conducteur peut alors bénéficier d'un freinage modulable qui s'intensifie jusqu'à moins 2,5 m/s² et l'arrêt complet de la voiture.Le moteur électrique de la DS N°8 a été conçu et est produit à Trémery (57, France) par Emotors, une co-entreprise impliquant Stellantis.La DS N°8 sera disponible avec trois motorisations électriques développant 230 ch, 245 ch et 350 ch, cette dernière étant équipée de deux moteurs électriques pour quatre roues motrices. Toutes les motorisations bénéficient d'un surplus de puissance qui apporte ponctuellement 30 ch supplémentaires à la version FWD (soit 260 ch), 35 ch à la version FWD Long Range (soit 280 ch) et 25 ch à la version AWD long range (soit 375 ch).Les versions FWD réalise le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes (245 ch) et 7,8 secondes (230 ch).La version AWD Long Range (350 ch) réalise le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.La vitesse de pointe est autolimitée à 190 km/h.Sur la DS N°8 AWD Long Range, la gestion de la machine électrique arrière a été conçue pour offrir la meilleure expérience selon les modes et les situations de conduite.En mode Eco, la DS N°8 progresse uniquement en traction avant, sauf dans le cas d'un kick-down, qui libère instantanément toute la puissance disponible aux quatre roues.En mode Normal, la DS N°8 AWD Long Range utilise ses deux moteurs pour une traction optimale au démarrage, puis le train arrière se déconnecte entre 15 et 140 km/h si les conditions d'adhérence le permettent. En cas de besoin, le moteur arrière se reconnecte immédiatement. Ce débrayage ponctuel permet de maximiser l'efficacité énergétique et l'autonomie.En modes Sport et AWD, le conducteur bénéficie de quatre roues motrices permanentes avec une gestion du couple propre à chaque programme.En mode Sport, la priorité est donnée à la puissance, alors que le mode AWD optimise la motricité.La DS N°8 reçoit en série un système d'amortissement variable relié à une caméra située en haut du pare-brise. Épaulée par des capteurs d'attitude et 3 accéléromètres, elle analyse la surface de la chaussée en quelques millisecondes, et transmet ses informations à un ordinateur qui agit sur chacune des roues. Ce pilotage actionne une électrovanne motorisée qui contrôle le passage de l'huile de la chambre inférieure vers la chambre supérieure de l'amortisseur (ou inversement selon si celui-ci doit se comprimer ou se détendre). La suspension s'adapte en temps réel aux irrégularités de la chaussée.Avec une ligne de vision ajustée à 1,29 mètre du sol, le conducteur bénéficie d'une position de conduite haute. Il peut profiter de DS Extended Head Up Display, un affichage tête-haute étendu qui apporte des informations pertinentes telles que la vitesse ou la cartographie intégrant l'itinéraire. Les panneaux de signalisation routière s'affichent de manière fluide sur le pare-brise.DS Night Vision améliore la visibilité de nuit grâce à une caméra infrarouge située dans le bouclier. Le DS N°8 peut repérer les piétons et les animaux jusqu'à 300 mètres à l'avant. Le système affiche un message sur le combiné d'instruments numérique et les obstacles en mouvement sont signalés en jaune puis en rouge afin d'alerter le conducteur.Le DS N°8 est équipé d'un rétroviseur numérique à double vision. Celui-ci fonctionne comme un rétroviseur classique et intègre également un écran numérique alimenté par une caméra installée à l'arrière de la voiture. Le conducteur dispose alors d'un champ de vision large et complètement dégagé, sans appuie-tête arrière, sans montant de carrosserie et sans passager. Le passage d'un mode à l'autre se fait simplement en inclinant le miroir à l'aide d'un levier situé sous son bord inférieur.Le DS Pixelvision intègre des technologies de pointe (feux adaptatifs, feux de route pivotants, éclairage en virage, feux de route non éblouissants) afin d'offrir le plus grand confort d'utilisation. Élément fort du design extérieur de la DS N°8, le DS Pixelvision se distingue par ses huit « pointes de diamant » logées dans ses optiques. Intelligent dans sa lecture de la route, DS Pixelvision a une portée de 400 mètres, détecte les autres usagers, comprend leur trajectoire et les préserve de tout faisceau aveuglant tout en continuant d'éclairer efficacement la route.Isolant les objets à forte réflexion tels que les panneaux de signalisation, la DS N°8 est équipé de la fonction « High Beam Boost » qui consiste en un éclairage plus intense au centre des feux de route. Ce mode s'active automatiquement lorsque la vitesse atteint 80 km/h sur une route droite. Dans ces conditions la portée de l'éclairage est étendue à 520 mètres. Entre 40 et 70 km/h, selon l'angle de braquage du volant, un faisceau lumineux supplémentaire éclaire le côté de la chaussée pour améliorer la visibilité.Les feux de croisement et de route s'adaptent pour éclairer l'intérieur du virage en suivant la trajectoire de la voiture quelle que soit sa vitesse.Le DS Pixelvision fonctionne selon plusieurs modes qui s'enclenchent automatiquement en fonction des situations de conduite afin d'adapter le faisceau lumineux (mode ville, mode campagne, mode autoroute, mode pluie et brouillard).La DS N°8 se pare d'un large éventail d' assistances à la conduite Le DS Drive Assist 2.0 propose un changement de voie semi-automatique avancé sans besoin de validation du conducteur. Disponible entre 70 et 140 km/h, il s'active automatiquement à la commutation du clignotant. Dans ce cas, le système vérifie qu'il n'y a pas d'autre véhicule dans la voie ciblée et, si les conditions nécessaires sont remplies, le changement de voie commence. Dans le cas contraire, les lignes s'affichent en orange, un signal sonore est émis et le changement de voie est refusé.Le DS Drive Assist 2.0 s'enrichit également de la fonction Predictive ACC. Il conserve toutes les fonctionnalités du ACC Stop&Go (Adaptive Cruise Control) et y ajoute la possibilité d'adapter la vitesse en fonction du profil de la route et des limitations de vitesse. Il permet au conducteur de profiter de la fonction ACC dans un nombre de situations plus important pour une conduite plus sereine. Grâce aux cartes eHorizon et à la caméra de pare-brise, le système comprend le type de route sur laquelle la voiture circule (autoroute, route de campagne…), la limitation de vitesse et connaît également le rayon du prochain virage pour adapter la vitesse en conséquence. La DS N°8 va ralentir d'elle-même progressivement avant de négocier un virage et réaccélérer ensuite. Cette fonctionnalité est également active dans les ronds-points et aux intersections.L'aide au maintien dans la voie est aussi incluse dans le DS Drive Assist 2.0. Elle identifie une dérive et dirige progressivement le véhicule dans la direction opposée afin de le maintenir dans sa voie. Le franchissement d'une ligne sans avoir préalablement activé le clignotant est considéré comme une dérive, déclenchant l'intervention du système qui est actif entre 70 et 180 km/h. Cette fonctionnalité est réglementaire en Europe et peut être désactivée sur l'écran tactile.L'assistance active au changement de voie est la technologie la plus récente pour la détection de l'angle mort. Elle utilise des radars d'une portée de 75 mètres (au lieu de seulement quelques mètres pour les capteurs à ultrason). Le système avertit le conducteur des véhicules qui s'approchent par l'arrière, allume une LED dans le rétroviseur extérieur du côté concerné et si le conducteur tente malgré tout de changer de voie, une petite résistance est appliquée dans le volant pour tenter de le dissuader d'initier sa manœuvre.Le système d'alerte attention conducteur se compose de deux caméras et surveille en permanence les yeux et le comportement du conducteur. Le but est de détecter d'éventuels signes de fatigue, de distraction ou de somnolence. Une caméra infrarouge, située en haut de la colonne du volant, surveille le visage, la direction du regard et les paupières. Une caméra située en haut du pare-brise détecte les mouvements du véhicule, au-dessus de 65 km/h. Si un manque d'attention est établi, le conducteur est alerté par un signal sonore et un message d'alerte sur le combiné d'instruments.La DS N°8 est équipée de 12 capteurs à ultrasons qui veillent à son environnement . Ils sont secondés par une caméra de recul Visio Park pour les manœuvres en marche arrière. Vision 360 complète ce dispositif à l'aide de 3 caméras supplémentaires situées dans la calandre et sous les rétroviseurs latéraux.L'alerte de trafic transversal arrière est conçue pour aider à reculer en toute sécurité dans les espaces où la circulation en approche (voiture, piéton, cycliste) n'est pas visible. Pour cela, le dispositif utilise les radars d'angle arrière, surveille deux zones de détection (jusqu'à 40 mètres à droite et à gauche) et fonctionne de 0 à 10 km/h.Le système Wrong Pedal Prevention (WPP) détecte la confusion entre les pédales d'accélérateur et de frein. Il est particulièrement utile lorsque la pédale d'accélérateur est fortement enfoncée à la place de celle du frein. Si un obstacle se trouve à proximité immédiate de la voiture, l'accélération est réduite et conducteur est informé par une alerte visuelle et un avertissement sonore. Le système « WPP » fonctionne aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.La DS N°8 se dote d'un système d'exploitation à la puissance décuplée et franchit une nouvelle étape grâce à ses bouquets de services offrant une sérénité avancée.Le dispositif multimédia DS Iris System 2.0 se pilote grâce à la reconnaissance vocale ou par l'écran tactile de 16 pouces. Il constitue une structure « tout-en-un » comprenant un dispositif audio à 8 haut-parleurs (ou 14 avec le système Hi-fi Electra 3D by Focal), 4 prises USB-C, une connectivité Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto sans fil.L'interface homme-machine du DS Iris System 2.0 est intuitive, dans l'esprit d'un smartphone. L'écran tactile comporte deux zones. La première est dédiée au conducteur, il peut y configurer jusqu'à 4 écrans différents qui défilent horizontalement et affichent des widgets. Une deuxième zone est réservée à l'usage du passager avant, où les différentes informations défilent verticalement. Les mémoires flash et RAM de DS Iris System 2.0 ont été multipliées respectivement par 2 et 1,5. Sur le plan pratique, une barre comportant toutes les informations pertinentes (température extérieure, connexion Bluetooth, état de charge du téléphone, heure…) est affichée en permanence, tout comme les données de ventilation, qui restent directement accessibles. De multiples couleurs d'ambiance sont disponibles (nuances de bleu, rouge ou doré), leur aspect évoluant en mode jour ou nuit.Les services de ChatGPT sont intégrés en série avec DS Iris System.