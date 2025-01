Le SUV compact électrique Byd Atto 3 présente des éléments de design inspirés des dragons

présente la nouvelle version du: le style et les caractéristiques évoluent.Proposé au public depuis le lancement de Byd en France en, le SUV Byd est doté d'une batterie Blade et d'une construction Cell-to-Body.La batterie Blade de 60,4 kWh affiche une autonomie de 420 km (WLTP combiné).Les premières livraisons du SUV compact électrique Byd Atto 3 restylé interviendront à la fin du mois de janvier 2025.La version restylée du Byd Atto 3 affiche une silhouette inclinée optimisée pour l'efficacité aérodynamique avec un coefficient de traînée de 0,29 (Cx).Le design extérieur est une fusion de la culture chinoise et des tendances européennes modernes, avec une face avant "Dragon Face" inspirée de milliers d'années de culture chinoise.La Byd Atto 3 présente des éléments de design avant inspirés des dragons anciens, tels que les phares à LED et la calandre brossée horizontale qui symbolisent les yeux et la moustache de ces créatures mythiques en Chine.La version restylée propose des habillages de portes ainsi qu'une custode arrière noire donnant un profil plus chic au SUV.La signature de marque à l'arrière du véhicule disparait pour ne laisser que le nom du modèle.La nouvelle version de la Byd Atto 3 propose une puissance de recharge atteignant 110 kW/h avec une recharge de 10 à 80% en 35 minutes.La Byd Atto 3 est homologuée pour tracter jusqu'à 750 kg.La Byd Atto 3 est équipée d'un capteur de pluie, d'un volant chauffant ainsi qu'un système de surveillance anti-somnolence.