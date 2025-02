La 49ème édition du salon Rétromobile ouvre ses portes jusqu'au 9 février

Dans les allées de l'édition 2025 du salon Rétromobile

La 4ouvre ses portes durant cinq jours (du 5 au 9 février 2025) à Paris Expo à la Porte de Versailles.Le salon de l' automobile de collection Rétromobile 2025 célèbre les plus beaux véhicules et les plus inattendus de l'histoire de l'automobile.Constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d'automobile et les services connexes sont au rendez-vous de Rétromobile 2025.La 49ème édition du salon Rétromobile fait revivre près de cent ans d'histoire automobile au travers du bruit des moteurs des voitures de collection et de l'éclat des carrosseries.Musée vivant de l'automobile, Rétromobile retrace l'histoire de l'automobile.Rétromobile présente les belles anciennes entretenues avec passion par les constructeurs, les revendeurs de véhicules ou de pièces détachées, les clubs des marques et les fédérations, mais également des véhicules roulants en tous genres.Conjugaison du passé et du futur, Rétromobile relève le défi d'émerveiller et combler les amateurs de voitures de collection et les collectionneurs venus des quatre coins du globe.Laest à découvrir ou redécouvrir sur le salon. Dévoilée sur l'affiche Rétromobile 2025, la DS Ballons incarne le lien entre l'automobile et l'art. Perdue à la suite du reportage photo de 1959 imaginé par Claude Puech, l'un des acteurs majeurs du lancement de la DS, elle renaît presque 70 ans plus tard, sous l'impulsion de trois classes de l'école nationale des professions de l'automobile et de la mobilité Garac.Les passionnés de sports mécaniques peuvent retrouver dans le pavillon 2 du salon l'exposition. L'exposition propose un voyage au cœur de six décennies d'innovation et de compétition. Au fil des voitures présentées, les visiteurs découvrent le rôle de la France dans l'histoire de la Formule 1. Parmi les modèles exposés figurent la Matra MS 80, championne du monde en 1969 et la Renault RS 10 de 1979, première Formule 1 à moteur turbocompressé à remporter un Grand Prix . Le public peut également admirer la Ligier JS31 de 1988, la Williams Renault FW19, victorieuse du championnat du monde 1997 avec Jacques Villeneuve, ou encore la Benetton Renault de 1995, qui a permis à Michael Schumacher de décrocher son premier titre mondial.Rétromobile 2025, c'est aussi des constructeurs automobiles tels que Alfa Romeo Citroën , DS Automobiles, Honda Mercedes -Benz, MG, Mitsubishi Porsche , Renault, Skoda Volvo , etc.célèbre les 70 ans de la DS. L'exposition « La DS, une œuvre d'art depuis 70 ans » et la présence des clubs DS permettent d'admirer une douzaine de DS historiques.revient sur l'histoire de la 911 GT3 à l' occasion de son 25ème anniversaire.Renault présente en première mondiale le démo-car Renault Filante Record 2025 et son héritage avec des Formules 1, la Renault 5 Turbo et la Renault 5 Maxi Turbo.célèbre ses 130 ans avec des modèles de 3 siècles différents: la bicyclette L&K Slavia datant de 1897, la moto L&K BZ produite en 1903, la première automobile L&K Voiturette A qui a vu le jour fin 1905, ainsi que la L&K Skoda 110 des années 1920. Pour les années 30, c'est la Skoda Popular Sport Coupé de 1934 qui a été choisie. La Skoda Rapid OHV de 1940 et la Skoda 1201 STW de 1958 illustrent l'évolution de Skoda dans l'immédiate après-guerre, où la nationalisation a fait évoluer l'orientation du constructeur de Mladá Boleslav.célèbre 60 ans d'électromobilité avec trois voitures: la Toyota Sports 800, le RAV4 électrique de première génération et la première Prius présente le modèle emblématique de la marque Volvo 240 en berline (1980) et en break (1988). Présentée en août 1974, a gamme 240 a été proposée en versions 2 portes, 4 portes et break.Le salon Rétromobile attire plus de 130 000 visiteurs chaque année.Le salon Rétromobile 2025 est réparti sur 3 pavillons: Pavillons 1, 2, 3.Lieu : Porte de Versailles - Pavillons 1, 2, 3Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19hCrédit photos : Rétromobile 2025