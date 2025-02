Le SUV électrique Volvo EX30 Cross Country est conçu pour circuler sur les terrains accidentés

Le véhicule électrique Volvo EX30 Cross Country est prêt à partir pour l'aventure

dévoile la versiondu SUV électrique EX30.La Suède, berceau de Volvo, est renommée pour ses lacs aux eaux profondes, ses forêts qui s'étendent à l'infini, ses chaînes de montages ainsi que ses hivers parmi les plus rudes de la planète.Le Volvo EX30 Cross Country est destiné aux conducteurs qui veulent explorer la nature sous des températures négatives avec leur petit SUV tout électrique.Volvo Cars a repris la recette du EX30, en y ajoutant des ingrédients pour s'aventurer par-delà les villes bondées, sous la pluie ou sous un soleil radieux, et même sur les chaussées enneigées et verglacées.Les livraisons du Volvo EX30 Cross Country débuteront au printemps 2025.En tant que petit SUV électrique, le Volvo EX30 Cross Country est fait pour la ville. Il est tout électrique, avec une autonomie atteignant les 427 km (données en cours d'homologation), et n'émet aucune émission de gaz d'échappement. L'autonomie annoncée est calculée selon le cycle mixte WLTP. L'autonomie réelle est susceptible de varier. Il peut être rechargé de 10 à 80 % en 26 minutes. Les temps de recharge peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs tels que la température extérieure, la température de la batterie, le matériel de charge, l'état de la batterie et l'état du véhicule électrique . À son aise partout, il dispose en outre de plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui lui permettent de passer de l' environnement naturel de l'EX30 à un autre.L'EX30 Cross County est surélevé par rapport à l'EX30, pour circuler plus facilement sur les terrains accidentés. Des jantes plus imposantes complètent le modèle, avec des pneus tout-terrain 18 pouces en option.Le Volvo EX30 Cross Country est doté d'une transmission intégrale, pour appréhender les revêtements glissants et accidentés qui l'attendent hors de la ville.Le modèle Volvo de la gamme Cross Country est conçu pour résister au climat scandinave rigoureux. Il s'adapte à de nombreuses conditions de route, des pistes boueuses et enneigées à la conduite sur autoroute.L'EX30 Cross Country s'adapte à ces situations sans faire de compromis sur l'esthétique.Le bouclier avant se pare d'un bandeau noir Topography qui représente les reliefs du massif Kebnekaise situé en Laponie suédoise.À l'arrière, on retrouve en rappel un bandeau noir situé sur le coffre.D'imposantes plaques de protection avant et arrière ainsi que des passages de roue élargis complètent le look de baroudeur.À l'intérieur, le Volvo EX30 Cross Country se montre fonctionnel. Les portières disposent de grands rangements grâce à l' espace libéré par les haut-parleurs qui ont été installés dans la barre de son située au-dessus du tableau de bord. L'espace de rangement central, entre le conducteur et le passager, coulisse vers l'avant et peut se transformer en porte-gobelet ou en un espace supplémentaire de rangement. Le plancher entre le conducteur et le passager dissimule un grand compartiment de rangement. La boîte à gants a été placée sous l'écran central, offrant un accès facile pour le conducteur comme pour le passager.Les passagers arrière disposent d'un rangement organisé qui coulisse depuis le dessous du tunnel central. Le rangement est amovible et lavable. À l'intérieur du coffre, un guide de taille très pratique permet déterminer exactement la capacité de chargement possible.Le Volvo EX30 Cross Country intègre le système d'infodivertissement Google. Il bénéficie de série de nombreux services de la marque américaine, dont le système de cartographie Google Maps.Les technologies d'assistance à la conduite intelligentes visent avant à prévenir les accidents. L'assistance au freinage et à la direction aide à éviter les collisions avec les véhicules venant en sens inverse, les piétons et les cyclistes. A l'intérieur, l'alerte vigilance conducteur produit un avertissement sonore et visuel en cas de distraction ou de fatigue du conducteur.L'EX30 Cross Country permet de prolonger l'expérience tout-terrain avec le « Pack Cross Country Aventure » intégrant des roues complètes avec pneus tout-terrain, des barres de toit, une galerie de toit et des pare-boues rigides avant et arrière.