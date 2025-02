La berline électrique cinq portes Kia EV4 affiche un design robuste contemporain

lève le voile sur laDéveloppée pour accroître l'attrait de l'offre électrique de Kia et destinée à un large public, la berline cinq portes EV4 affiche un design robuste contemporain et offre des technologies de pointe.Dans sa version cinq portes, la Kia EV4 est un véhiculealliant agilité et modularité.La Kia EV4 cinq portes affiche uncaractérisé par descontrastants de couleur noire.La version cinq portes de l'EV4 réinterprète le style de la berline classique en arborant une silhouette aérodynamique caractérisée par unLede la berline cinq portes Kia EV4 se caractérise par des lignes acérées conjuguées à des éléments de design avant-gardiste.La face avant de l'EV4 cinq portes se distingue par lades modèles électriques de Kia, associée à des projecteurs implantés verticalement qui reprennent la signature lumineuse « Star Map » (Constellation) de la marque coréenne.La combinaison d'éléments dynamiques contribue à accentuer l'impression de largeur et l'allure sportive du véhicule tout en mettant en valeur son caractère avant-gardiste.Leset les jantes usinées allant jusqu'à 19 pouces rehaussent l'impact visuel et procurent une réelle impression de dynamisme tandis que les motifs géométriques présents au niveau des bas de caisse du véhicule souligne son caractère moderne.Vue de l'arrière, la version cinq portes de la Kia EV4 poursuit une approche stylistique aérodynamique qui fait ressortir ladu véhicule électrique Les lignes sculptées et acérées, associées auxet à laconfèrent à la version cinq portes un look sobre empreint de stature.La moulure du montant C vertical crée un élément visuel contrastant qui contribue à souligner les proportions du véhicule et son identité stylistique.La finition GT-Line bénéficie d'éléments de design exclusifs. Les boucliers avant et arrière de forme ailée renforcent l'impression de robustesse et d'aérodynamisme tandis que les jantes de 19 pouces à motifs triangulaires contribuent à accentuer le caractère avant-gardiste du véhicule cinq portes électrique Kia.