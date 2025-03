Le Renault Espace modernise son style en profondeur avec le langage design de la marque

Déclinable en 5 ou 7 places , leadopte unen profondeur avec le langage design de la marque.L'intérieur accueille unSolarbay) de près de 2 m².Les changements sont perceptibles à l'avant et à l'arrière. Plus d'un tiers des éléments de carrosserie ont été retravaillés : toute la face avant, le capot, le hayon, les feux arrière, etc.Le design extérieur est marqué par des contrastes. Des éléments très structurés et technologiques, notamment de la calandre et du bouclier avant, se mêlent aux galbes et aux formes douces des ailes et des portes.Des lames en noir brillant intégrées aux protections de porte font leur apparition. Leur rôle premier est l'anti-gravillonnage afin de protéger l'aile arrière des projections. En asseyant visuellement la silhouette du véhicule familial Renault , elles lui donnent un look plus sportif.Certains éléments stylistiques sont valorisés par une teinte spécifique. Ainsi la grille de calandre est de couleur Gris Métal en finition Techno et en Ice Black (noir métallique brillant) sur Esprit Alpine et Iconic. Les arches de roue et les bas de caisse sont peints en Noir Brillant.L'identité lumineuse de l' Espace est Accentuée par une signature lumineuse en forme de demi-losange des feux diurnes (DRL) situés dans le bouclier, de jour comme de nuit. Les optiques effilés avant de forme trapézoïdale confèrent un regard vif. Les projecteurs sont équipés en série de la technologie LED adaptative vision et en option de la technologie LED Matrix vision, grâce à laquelle l'activation automatique intelligente des LED assure un confort de vision du conducteur amélioré sans porter préjudice à celui des conducteurs des véhicules environnants.Le dessin intérieur des optiques arrière est inspiré du tangram (sept formes géométriques). À dominante rouge lorsqu'ils sont allumés, ils apparaissent sous une teinte grise avec effet glaçon flottant lorsqu'ils sont éteints.Le toit en verre opacifiant Solarbay offre près de 2 m² de surface totale (1,70 m de long sur 1,13 m de large) sans traverse et sans vélum. La technologie Solarbay du toit se décompose en neuf segments s'opacifiant à la demande. La protection solaire est immédiate. L'opacification se pilote à la voix via Google Assistant ou par l'intermédiaire d'un bouton situé au niveau du plafonnier. Le conducteur et ses passagers peuvent choisir entre quatre positions : toit entièrement transparent, entièrement opaque, transparent dans sa partie avant et opaque dans sa partie arrière, et vice versa.Le toit Solarbay limite l'effet de serre quand il fait chaud et « l'effet glaçon » quand il fait froid grâce à une technologie de verre multicouches. Le mode opaque est activé en sortant de la voiture , jusqu'au prochain démarrage du véhicule où la position précédente est réactivée.Une caméra intégrée dans le montant gauche (pilier A) opère la reconnaissance du conducteur et enclenche le cas échéant l'activation du profil utilisateur. Ce dernier enregistre les réglages personnalisés suivants : stations de radio et média préférées, réglages de la position de conduite (réglages électriques du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs), applications Google via le système OpenR link.La reconnaissance du conducteur est lancée à chaque démarrage. Son fonctionnement nécessite la création préalable d'un profil via l'écran multimédia et l'enregistrement d'une empreinte faciale avec la caméra à bord du véhicule.L'habitacle offre une isolation acoustique améliorée par un vitrage feuilleté et des joints de porte plus performants.Basé sur la plateforme modulaire CMF-CD de Renault, l'Espace offre un espace à bord maximisé : dans une longueur extérieure de 4,74 mètres, la longueur intérieure jusqu'à la troisième rangée atteint 2,78 mètres.La banquette arrière est coulissante sur 22 cm et inclinable sur quatre positions, à 25°/27°/29° et 31°. Les passagers arrière bénéficient d'un rayon aux genoux allant jusqu'à 321 mm.La banquette arrière de troisième rang de la version 7 places offre deux assises escamotables individuellement dans le plancher du coffre. Les passagers disposent d'un espace aux genoux de 128 mm et d'une fonction « Easy Access » actionnant le coulissement de la deuxième rangée de sièges sur 260 mm et un angle d'inclinaison du dossier accentué. Chaque occupant bénéficie d'une ceinture avec prétensionneur, d'une lumière de plafonnier tactile et d'une prise de recharge USB-C.Le grand volume de coffre est aisément accessible grâce au hayon à ouverture motorisée de série.En configuration 5 places, le volume de chargement varie de 692 litres à 2 224 litres selon la configuration de la banquette.En version 7 places, les capacités de chargement vont de 212 litres (avec la troisième banquette en place) jusqu'à 2 054 litres (520 litres avec la troisième banquette rabattue).Le double écran OpenR de 24 pouces s'associe en option à l'affichage tête haute de 9,3 pouces pour atteindre une surface totale d'affichage de près de 1 000 cm², soit l'équivalent de près de trois tablettes tactiles.Le système multimédia OpenR link avec Google intégré propose la navigation Google Maps, l'assistant vocal Google Assistant et Google Play avec plus de 50 apps.L'Espace est motorisé par le full hybrid E-Tech 200 ch couplé à une boîte de vitesses automatique multimode à crabots (sans embrayage).Le moteur full hybrid E-Tech 200 ch est composé d'un bloc thermique 3 cylindres essence 1.2 litres turbocompressé de 130 chevaux (96 kW) et 205 Nm de couple et de deux moteurs électriques :- le bloc électrique principal de 50 kW soit 70 chevaux et 205 Nm alimenté par une batterie lithium-ion de 2 kWh/400V. Il assure les roulages en électrique.- le moteur électrique secondaire ou démarreur haute tension (appelé HSG pour High-voltage Starter Generator) de 25 chevaux et 50 Nm de couple. Il assure les démarrages du moteur thermique et les changements de rapports.Respectant la future Norme anti-pollution Euro 6 Bis, la motorisation full hybrid E-TECH 200 ch offre une consommation de carburant normée de 4,8 l/100 km (soit 108 gr de CO² au km, homologation en cours).Le nouveau logiciel de la boite multimode garantit une réactivité permanente, une meilleure fluidité de passages des rapports et supprime la sensation d'inertie lors de rétrogradage (kick-down sur la pédale d'accélérateur) ou lors des reprises.La boîte de vitesses automatique sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement de la motorisation full hybrid E-Tech parmi les suivants :- électrique (seul le moteur électrique entraîne les roues) ; hybride dynamique (le moteur thermique et le moteur électrique se combinent pour entrainer les roues) ;- e-drive (le moteur électrique entraîne les roues, le moteur thermique fonctionne pour recharger la batterie)- thermique (seul le moteur essence fonctionne pour entrainer les roues et/ou pour recharger la batterie)- récupération d'énergie (les roues entrainent le moteur électrique qui recharge la batterie)Grâce à la rapidité des passages de rapport et à sa gestion, la boîte automatique offre des accélérations convaincantes (0 à 100 km/h en 8,8 secondes) et des reprises suffisantes (6 secondes en reprise de 80 à 120 km/h).En virage et lors des changements de direction, le système de 4 roues directrices 4Control Advanced opère un micro-braquage des roues arrière dans le même sens que les roues avant (jusqu'à 1 degré). A basse vitesse, le braquage des roues arrière effectué dans le sens opposé jusqu'à 5 degrés procure une agilité hors pair en ville.Grâce à cet angle accru, le diamètre de braquage entre trottoirs est de 10,4 mètres avec le 4Control Advanced contre 11,6 mètres sans (deux roues directrices).Les réglages Multi-SenseAccessibles via l'écran multimédia, les réglages Multi-Sense permettent de personnaliser les sensations de conduite (effort de direction, réactivité du moteur et agilité du châssis), la couleur d'éclairage de l'habitacle et l'affichage du tableau de bord selon quatre modes : Eco, Sport, Confort et Perso.Avec la technologie FOTA (firmware over the air), le système reçoit les mises à jour automatiquement.Grâce à l'Active Driver Assist, une délégation de conduite de niveau 2, le Renault Espace s'adapte de manière prédictive au tracé de la route en combinant le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction de centrage dans la voie et les données de géolocalisation associées à une cartographie spécifique.Intégrée au système Active Driver Assist, la fonction de reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse (OSP, Over Speed Prevention) peut être utilisée seule, ainsi qu'en association avec le limiteur, le régulateur de vitesse et l'affichage realistic scene dans le cluster du compteur.Pour la sécurité : Freinage automatique d'urgence en marche avant, arrière, avec la fonction intersection (Active Emergency Braking System soit AEBS et Rear AEB) / Avertisseur d'angle mort (Blind Spot Warning soit BSW) / Assistant de maintien dans la voie (Lane Keeping Assist soit LKA) / Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning soit LDW) / Détection avant et arrière avec correction de trajectoire d'urgence (foward and rear detection with emergency lane keeping assist) / Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Attention Alert soit DAA) / Assistance de stabilité remorque (Trailer stability assist soit TSA).Pour l'expérience de conduite : Régulateur et limiteur de vitesse / Régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop & Go (Adaptative Cruise Control soit ACC) / Distance de suivi (Distance Warning soit DW) / Affichage tête haute 9,3" (9,3" head-up display) / Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist, HSA).Pour les manœuvres de parking : Aides au parking avant, arrière et latéraux / Caméra de recul / Caméra 3D vision 360° / Parking mains libres (hands-free parking) /Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert pour RCTA) / Alerte sortie sécurisée des occupants (Occupant Safe Exit Alert soit OSE).Le Safety Score examine la vitesse, la trajectoire et les distances de sécurité pendant les trajets. À la fin de chaque trajet, une évaluation de la conduite sous la forme d'un score variant de 0 à 100 et des conseils personnalisés pour améliorer sa conduite en toute sécurité sont fournis au conducteur.Le Safety Coach s'appuie sur les données des capteurs du véhicule pour évaluer en temps réel les risques liés à la survitesse du véhicule, les distances de sécurités, la gestion des trajectoires et des changements de voies.