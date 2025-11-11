La neuvième génération du pick-up Toyota Hilux Double Cabine passe à l'électrique

Toyota
présente le pick-up Hilux
de neuvième génération dans sa version électrique.
L'introduction de ce modèle marque l'entrée du pick-up Toyota dans une ère électrifiée.
Symbole de robustesse, de fiabilité et de qualité inaltérable, le pick-up Hilux adopte le design « Robuste et Agile » et bénéficie d'assistances à la conduite
optimisées.
Le pick-up Hilux illustre la philosophie multi-technologies de la marque Toyota avec un choix de motorisations thermique et électrique à batterie. Un Hilux électrique à pile à combustible hydrogène rejoindra la gamme ultérieurement, avec une disponibilité prévue pour 2028. Le Hilux proposera plus de choix de motorisations que n'importe quel autre modèle Toyota.
Le Toyota Hilux sera commercialisé d'ici le début de l'année 2026, en commençant par la version électrique.Design extérieur « Robuste et Agile »
Le style extérieur du Toyota Hilux a été développé autour du langage visuel « Robuste et Agile ».
La proue massive affiche une allure puissante grâce à de nouvelles proportions qui génèrent une posture visiblement solide.
Le traitement de la partie avant intègre de fines optiques reliées par un bandeau central. Pour optimiser son aérodynamique, la version électrique n'est pas dotée d'une grille de calandre traditionnelle et adopte des jantes alliage spécifiques.
Parmi les nouvelles fonctionnalités disponibles, on trouve un marchepied intégré à la benne arrière pour y faciliter l'accès, tandis que les marchepieds latéraux ont été redessinés.
La nouvelle génération du Hilux adopte une unique carrosserie Double Cabine. Design intérieur
À bord, la qualité perçue s'inspire des avancées dans ce domaine du Toyota Land Cruiser. La planche de bord profite d'un design horizontal et intègre un combiné d'instrumentation personnalisable de 12,3 pouces, à côté d'un écran central tactile multimédia pouvant atteindre 12,3 pouces selon les versions.
Les commandes dédiées à la transmission intégrale et au franchissement sont regroupées au centre de la planche de bord pour une meilleure ergonomie.
La version électrique du Hilux dispose d'un sélecteur de vitesse shift-by-wire (par commande électronique) simplifié.
Le Hilux électrique est disponible avec un chargeur par induction pour smartphone et des ports USB à l'arrière de l'habitacle.Confort
C'est le premier Hilux à être équipé d'une direction assistée électrique. Celle-ci facilite les manœuvres, et évite d'éventuels retours brusques dans le volant sur les terrains difficiles.Equipements
de sécurité et Assistances à la conduite
Les fonctionnalités incluses dans le pack d'équipements de sécurité et d'assistances à la conduite Toyota T-Mate ont été étendues. Selon les finitions le Hilux électrique peut bénéficier d'une extension du Toyota Safety Sense incluant la suppression de l'accélération à basse vitesse, l'assistance à la conduite
proactive et l'assistance au freinage pré-collision. Des mises à jour à distance permettront d'améliorer automatiquement leur fonctionnement au cours de la vie du véhicule.
Entre autres fonctionnalités, le pick-up Hilux électrique offre aussi un avertisseur d'angles morts, un avertisseur de circulation arrière et une caméra de surveillance du conducteur.Motorisations
Le pick-up Toyota Hilux est disponible en version Hybride
48V et en version électrique à batterie.
Le groupe motopropulseur électrique inclut une batterie lithium-ion de 59,2 kWh
et des eAxles avant et arrière (qui intègrent le moteur, l'onduleur et l'ensemble boîte-pont) offrant une transmission intégrale permanente, avec 205,5 Nm de couple sur l'essieu avant et 268,6 Nm sur l'essieu arrière.
Le Hilux électrique offre une autonomie réduite d'environ 240 km
en cycle mixte WLTP (sous réserve d'homologation).
Toyota annonce des puissances de recharge élevées
afin de maximiser la disponibilité du véhicule.Comportement
Conservant un châssis en échelle pour une durabilité et une rigidité en torsion exceptionnelles, la version électrique offre les mêmes qualités en franchissement que la version Hybrid 48V, faisant appel pour cela à des mesures spécifiques pour protéger la batterie des chocs ou de l'humidité. Le Hilux électrique peut ainsi franchir la même hauteur de gué que le modèle thermique actuel.
Le Hilux électrique offre une charge utile de 715 kg
(sous réserve d'homologation), une capacité de remorquage de 1 600 kg
(sous réserve d'homologation).Système Multi-Terrain Select
Le système Multi-Terrain Select contribue à augmenter le potentiel du Hilux électrique en tout-terrain. Il peut être activé manuellement par le conducteur pour adapter le comportement du véhicule doté d'une transmission intégrale permanente aux différentes surfaces. Le système Multi-Terrain Select agit sur les freins et le contrôle du couple, offrant les mêmes possibilités que la conduite avec la gamme de rapports courts sur un véhicule 4x4
thermique. La caméra Multi-Terrain Monitor aide à positionner le véhicule en terrain difficile. Un système de caméras panoramiques est disponible pour faciliter le stationnement ou améliorer la précision des manœuvres en franchissement.