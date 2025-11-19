Le SUV électrique Polestar 3 repose sur une architecture 800 Volts

Polestar
, la marque suédoise de véhicules électriques
haute performances
, apporte des améliorations technologiques majeures au SUV Polestar 3
.
Les performances globales du SUV électrique suédois sont nettement améliorées grâce à une architecture électrique de 800 Volts, offrant une augmentation substantielle de la puissance, une recharge plus rapide et une puissance de traitement informatique améliorée.
Le lancement commercial de la Polestar 3 améliorée interviendra à une date ultérieure.Architecture électrique 800 Volts
L'architecture électrique 800 Volts du modèle, conçu sur la plateforme SPA2 du groupe Geely, permet une recharge plus rapide en courant continu, avec un débit maximal pouvant atteindre 350 kW. Cela signifie que la recharge de 10 à 80 % de la batterie prend 22 minutes sur une borne ultra-rapide.
L'architecture électrique 800 Volts améliore également l'efficacité énergétique, jusqu'à 6 % selon le cycle WLTP, et permet l'intégration de nouvelles batteries lithium-ion fournies par CATL : un pack batterie de 92 kWh pour la version Single Motor, et un pack de 106 kWh pour les versions Dual Motor et Performance. Groupe motopropulseur
Toutes les versions de la Polestar 3 bénéficient d'un Rear Motor synchrone à aimant permanent offrant une puissance supérieure. Associé à un moteur avant asynchrone, la configuration permet d'atteindre jusqu'à 500
kW de puissance totale sur la version Performance.
Le moteur avant est doté d'une fonction de déconnexion automatique lorsqu'il n'est pas nécessaire, ce qui améliore l'efficacité et l'autonomie lors de la conduite quotidienne. Le moteur arrière entraîne également un rééquilibrage de la puissance, orientée vers l'arrière. Expérience de conduite
Associés à des barres antiroulis optimisées et à un affinage logiciel approfondi de la direction, ces éléments offrent une expérience de conduite plus directe et engageante.Puissance de calcul
Le véhicule défini par logiciel Polestar 3 bénéficie d'une mise à niveau majeure de son système informatique central. Le processeur Nvidia Drive Agx Orin remplace l'unité Xavier précédente, faisant passer la puissance de traitement de 30 à 254 milliards d'opérations par seconde (TOPS). Ce bond technologique, avec une puissance de calcul plus de huit fois supérieure, permet une gestion plus rapide et plus intelligente des systèmes de sécurité active, des performances de la batterie et des données des capteurs. La mise à jour du hardware sera proposée gratuitement en rétrofit sur toutes les Polestar 3 en circulation, avec un début des actualisations prévu pour début 2026. Le remplacement du hardware sera effectué dans un point de service agréé par Polestar.