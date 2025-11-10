La neuvième génération du pick-up Toyota Hilux Double Cabine affiche un design extérieur robuste

Toyota
présente le pick-up Hilux de neuvième génération
.
Symbole de robustesse, de fiabilité et de qualité inaltérable, le pick-up Hilux adopte le design « Robuste et Agile » et bénéficie d'assistances à la conduite
optimisées.Design extérieur « Robuste et Agile »
Le style extérieur du nouveau Toyota Hilux a été développé autour du langage visuel « Robuste et Agile ».
La proue massive affiche une allure puissante grâce à de nouvelles proportions qui génèrent une posture visiblement solide.
Le traitement de la partie avant intègre de fines optiques reliées par un bandeau central. Parmi les nouvelles fonctionnalités disponibles, on trouve un marchepied intégré à la benne arrière pour y faciliter l'accès, tandis que les marchepieds latéraux ont été redessinés.
La nouvelle génération du Hilux adopte une unique carrosserie Double Cabine. Design intérieur
À bord, la qualité perçue s'inspire des avancées dans ce domaine du Toyota Land Cruiser. La planche de bord profite d'un design horizontal et intègre un combiné d'instrumentation personnalisable de 12,3 pouces, à côté d'un écran central tactile multimédia pouvant atteindre 12,3 pouces selon les versions.
Les commandes dédiées à la transmission intégrale et au franchissement sont regroupées au centre de la planche de bord pour une meilleure ergonomie. Le Hilux est disponible avec un chargeur par induction pour smartphone et des ports USB à l'arrière de l'habitacle.Confort
C'est le premier Hilux à être équipé d'une direction assistée électrique. Celle-ci facilite les manœuvres, et évite d'éventuels retours brusques dans le volant sur les terrains difficiles.Equipements de sécurité et Assistances à la conduite
Les fonctionnalités incluses dans le pack d'équipements de sécurité et d'assistances à la conduite Toyota T-Mate ont été étendues. Selon les finitions le Hilux peut bénéficier d'une extension du Toyota Safety Sense incluant la suppression de l'accélération à basse vitesse, l'assistance à la conduite
proactive et l'assistance au freinage pré-collision. Des mises à jour à distance permettront d'améliorer automatiquement leur fonctionnement au cours de la vie du véhicule.
Entre autres fonctionnalités, le pick-up Hilux de neuvième génération offre aussi un avertisseur d'angles morts, un avertisseur de circulation arrière et une caméra de surveillance du conducteur.Motorisations
Le pick-up Toyota Hilux est disponible en version Hybride 48V
et en version électrique.
La version Hybride 48V est appelée à représenter la majeure partie des ventes du pick-up Hilux en Europe. La production commencera au printemps 2026.
Le système Hybride
48V comprend une batterie lithium-ion
48V (logée derrière les sièges arrière pour ne pas empiéter sur l'espace
à bord), un moteur-générateur électrique et un convertisseur DC/DC. Bénéficiant du savoir-faire de Toyota en matière de technologie hybride
, il épaule un moteur 2.8 l pour plus de souplesse, de silence et de raffinement, tant sur la route qu'en franchissement. C'est notamment au démarrage et à l'accélération que le bloc de 2.8 litres profite à l'agrément de conduite.
Les capacités de chargement du Hilux demeurent intactes, avec une charge utile de 1 000 kg et une capacité de remorquage de 3 500
kg.
Les composants du groupe motopropulseur hybride ont été conçus pour être facilement intégrés et pour résister à un usage en conditions hostiles. Le moteur-générateur a été positionné au-dessus du bloc thermique afin de préserver les 700 mm de hauteur de franchissement de gué.Système Multi-Terrain Select
Le système Multi-Terrain Select contribue à augmenter le potentiel du Hilux en tout-terrain. Il peut être activé manuellement par le conducteur pour adapter le comportement du véhicule aux différentes surfaces, la caméra Multi-Terrain Monitor aidant alors à positionner le véhicule en terrain difficile. Un système de caméras panoramiques est disponible pour faciliter le stationnement ou améliorer la précision des manœuvres en franchissement.