La voiture personnelle est indispensable pour une majeure partie des Français

Les Français parcourent en moyenne 29 kilomètres par jour

L'Avere-France et Mobivia révèlent les résultats de leur baromètre « Les Français et la mobilité électrique » réalisé par Ipsos en 2021.Depuis près de 10 ans, l'Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et Mobivia réalisent avec Ipsos un baromètre dédié à la mobilité électrique.La 5ème édition de ce baromètre donne des indicateurs sur les usages et habitudes en matière de mobilité des Français.Nous aurions pu penser, avec l'avènement dans les métropoles du télétravail, que les Français allaient se détourner de la voiture individuelle.Les résultats du baromètre Avere-France - Mobivia tendent à montrer le contraire.En effet, il ressort de ce baromètre que92 % des sondés possèdent une voiture individuelle.Il s'agit d'un véhicule personnel pour 94 % des personnes interrogées.Les distances parcourues quotidiennement par les Français sont restées stables entre 2012 et 2021 avec 76 % des personnes interrogées qui parcourent(29 kilomètres en moyenne), sans que le télétravail n'ait eut un effet ces derniers mois.: Baromètre 2021 dédié à la mobilité électrique Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et Mobivia (entretien automobile et équipement véhicules multimarques).- 1 000 personnes interrogées, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus ;- Enquête réalisée du 3 au 10 novembre 2021, par Internet, via l'Access Panel Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession de l'interviewé, région et catégorie d'agglomération.Image par S. Hermann & F. Richter de Pixabay