La voiture est le mode de transport incontournable pour les vacances d'été

Symbole de liberté,Selon le sondage réalisé par Roole (club automobile comptant 1 500 000 membres), en partenariat avec l'Institut Bona fidé, sur la manière dont les Français concilient envie de liberté, plaisir de la route et réalités budgétaires en 2025, 84 % des vacanciers prévoient de prendre le volant et 78 % déclarent y prendre du plaisir.Cette liberté a un prix . Près d'un Français sur deux (45 %) a déjà dû modifier ou annuler un projet de vacances à cause des coûts liés à l'usage de la voiture (carburant, péages, recharge électrique, etc.), une proportion qui atteint 61 % chez les plus modestes. Dans un contexte géopolitique incertain et marqué par des hausses attendues des prix du carburant, le coût du trajet pourrait peser, pour certains Français, sur les projets de départ.Plus de 6 Français sur 10 (64 %) déclarent avoir l'intention de partir en vacances au cours de l'été 2025. Derrière cette moyenne nationale se cachent des disparités sociales. Le taux d'intention grimpe à 90 % chez les foyers les plus aisés, descend à 68 % parmi les classes moyennes supérieures, et chute à 49 % chez les ménages aux revenus modestes.Cette année encore, la voiture remporte très largement le match du mode de transport puisque 84% des Français qui partiront en vacances au cours de l'été 2025 ont l'intention de se déplacer en voiture.Au total, ce seront près de 6 Français sur 10 qui partiront en voiture cet été : 91% des Français les plus aisés, 80% des classes moyennes et 74% des catégories populaires.Au-delà des questions de logistique et d'organisation, les Français choisissent la voiture pour la liberté qu'elle leur offre : 60 % citent le fait de pouvoir visiter et se déplacer librement sur place comme la principale raison de leur choix de prendre la voiture en vacances. Un critère qui devance largement les autres raisons invoquées :- Simplifier l'organisation du voyage (36 %),- Faire des économies par rapport au train ou à l'avion (29 %),- Transporter davantage de bagages (25 %),- Accéder au lieu qui est mal desservi (22 %).Le choix de la voiture est aussi un choix assumé de plaisir : 78 % des Français déclarent que partir en vacances en voiture est «â€¯un plaisir » quand c'est «â€¯une contrainte » pour 22 % d'entre eux. Les Franciliens, sans doute en raison des embouteillages, sont sensiblement plus nombreux que les autres (35 %) à trouver que partir en vacances en voiture relève de la contrainte.Cette année, le budget auto a tendance à diminuer par rapport à l'année dernière dans les représentations des Français : en 2024, 70 % des Français prévoyaient de dépenser plus de 200 euros pour leur budget vacances en voiture ; en 2025, ils ne sont «â€¯plus » que 61 %.Le budget auto moyen déclaré, 260 euros, est en recul d'une trentaine d'euros par rapport à 2024.Pour une majorité des Français (67 %), le total des dépenses liées à la voiture représentera jusqu'à un tiers de leur budget vacances d'été.La pression sur le pouvoir d' achat demeure : 57 % des Français déclarent que le coût du trajet a un impact sur leur choix de destination (71 % pour les catégories populaires contre 44 % pour les catégories aisées), 45 % d'entre eux disent avoir déjà modifié ou renoncé à leurs projets de vacances en raison des coûts liés à la voiture. Le renoncement et l'adaptation sont encore une fois bien plus forts chez les catégories populaires (61 %) que chez les catégories aisées (39 %).Pour économiser sur leurs trajets en voiture les Français n'hésitent pas à avoir recours à des «â€¯trucs et astuces » :- 65 % pratiquent l'écoconduite ;- 55 % empruntent parfois plutôt les nationales et les petites routes ;- 55 % limitent les pauses.Le covoiturage est une pratique minoritaire : seuls 20 % des Français sont prêts à partager leur voiture pour faire des économies. Le covoiturage fait sensiblement plus recette chez les jeunes (35%).Des conducteurs prêts à recourir aux applications pour préparer et optimiser leur trajet :- 79 % se disent utilisateurs ou intéressés par une application de signalement des radars - 68 % par une application pour repérer les stations et bornes de recharge les moins chères,- 54 % par une appli pour trouver les aires d'autoroute les mieux équipées- et 52 % par une appli pour identifier de bons restaurants sur le trajet.Alors que les péages en flux libres sont progressivement installés sur les autoroutes de France, la mesure satisfait une courte majorité de Français : 55 % y sont favorables car cela permet de réduire les embouteillages tandis que 45 % y sont opposés en raison des complications de paiement. Les catégories aisées (63 %) y sont le plus largement favorables.Autre moyen d'éviter les journées noires d'été, les recommandations de Bison Futé sont suivies par 1 vacancier sur 2 (54%). Certaines catégories, plus sensibles aux embouteillages, y sont plus attentives : les habitants d'Ile-de-France (63%) et les familles (63%).Les représentations majoritaires demeurent un frein à l'usage de voitures électriques . La question de l'autonomie des voitures électriques, notamment pour les longs trajets de vacances, ne convainc toujours pas les Français : 84 % pensent que le manque d'autonomie de ce type de voiture est aujourd'hui un problème pour partir en vacances d'été. Le constat est partagé à 79% par les propriétaires de véhicules électriques : sondage Roole, sur la manière dont les Français concilient envie de liberté, plaisir de la route et réalités budgétaires, en partenariat avec l'Institut Bona fidé.L'enquête a été menée par l'Institut Bona fidé auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 Français âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, CSP), après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne du 3 au 9 juin 2025.Photo de Tobi homme-tenant-le-volant-en-conduisant-620335 sur Pexels