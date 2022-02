Mobilité électrique : près de 2/3 des Français attendent plus de bornes de recharge

Le déploiement d’infrastructures de recharge accessibles dans les habitations est une étape clé pour accélérer l’électromobilité

Selon les résultats d'une étude sur les attentes des Français vis-à-vis du véhicule électrique Réalisée par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1 021 personnes, l'étude révèle que l'autonomie de la batterie est un problème pour 68 % des Français.Au-delà duqui vient en deuxième position (un frein pour 58% des personnes interrogées), c'est l'qui empêche l'adoption du véhicule électrique comme moyen de déplacement quotidien aujourd'hui.67% des Français estiment que le manque ou la rareté des bornes de recharge de batterie est le frein principal au développement du véhicule électrique.Dans cette étude, les personnes interrogées ont pointé d'autres freins, notamment :Pour 60% des Français, l'insuffisance de bornes de recharge rapide.Pour 51% des Français, l'insuffisance du maillage du territoire en bornes de recharge.Pour 40% des Français, l'insuffisance de recharge de batterie dans les logements collectifs.Pour 39% des Français, la complexité technique de la recharge.Pour 31% des Français, le paiement par badge ou QR code plutôt que par simple carte bancaire.Pour 31% des Français, les réseaux privés de recharge comme celui de Tesla qui se développent mais restent exclusifs.Ces différents freins conduisent 78% des personnes sondées à considérer qu'il faut repousser la date de 2035 annoncée pour la fin de la commercialisation des véhicules à motorisations thermiques.Pour Ronan Chastellier, sociologue, « La présence ou non de bornes de recharge traduit la réalité des comportements, au-delà des prises de position idéologique de vouloir préserver la nature. Le concret de l'éco-responsabilité, c'est la borne de recharge et les Français voient bien l'insuffisance du dispositif ou le dispositif à trous. On ne peut pas passer d'un moyen de déplacement quotidien à une solution « bancale », aussi louables soient les objectifs. »54% des Français pensent qu'il y aura un véritable changement d'habitude vis-à-vis du véhicule électrique quand toutes les habitations seront équipées de bornes de recharge électrique.: Sondage OpinionWay pour Engie - Octobre 2021 - sur les attentes des Français vis-à-vis du véhicule électrique: Sondage réalisée par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1 021 personnes.Image par donations welcome de Pixabay