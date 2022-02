La majorité des automobilistes Français opteront pour un véhicule hybride ou électrique

La deuxième partie de l'édition 2021-2022 de l'enquête de la Banque européenne d'investissement (BEI) sur le climat explore les points de vue des citoyens vis-à-vis du changement climatique.Bras financier de l'Union européenne, la BEI est aussi le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l'appui de l'action climatique.Les résultats de cette publication se concentrent sur le comportement individuel des citoyens et sur les mesures qu'ils prennent pour lutter contre le changement climatique.Pour l' achat de leur prochaine voiture qui possèdent une voiture indiquent qu'ils choisirontlors de leur prochain achat;opteront pourLes achats de voitures hybrides et électriques pourraient ainsi bientôt dépasser ceux de véhicules à essence.Les automobilistes Français déclarent avoir très envie de passer à la prochaine génération de voitures , maisInterrogés sur leur prochain achat, 61 % des automobilistes Français qui achètent des voitures affirment que leur choix se portera sur une voiture hybride ou électrique. C'est 22 points de plus que le pourcentage de Français ayant déclaré qu'ils achèteraient un véhicule diesel ou essence (39 %).Plus précisément,etSeule une minorité de l'ensemble de la population française (7 %) affirme ne pas posséder de voiture et ne pas prévoir d'en acheter.: la quatrième édition de l'enquête de la Banque européenne d'investissement sur le climat est une évaluation approfondie du sentiment des citoyens à l'égard du changement climatique. Elle a été menée avec la société d'études de marché BVA. La quatrième édition de l'enquête de la BEI sur le climat vise à nourrir le débat général sur les comportements et les attentes en matière d'action en faveur du climat. Plus de 30 000 personnes en Europe y ont participé entre le 26 août et le 22 septembre 2021, avec un panel représentatif pour chacun des 30 pays examinés.Image par Lee Rosario de Pixabay