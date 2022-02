80 pour cent des Français décrivent une relation fusionnelle avec leur voiture

Les Français et la voiture, une histoire passionnelle mais un choix rationnel

Une étude de Harris Interactive pour la plateforme de recherches de véhicules d' occasion heycar révèle: 80% des Français décrivent une relation fusionnelle avec leur voiture et estiment qu'il s'agit d'un endroit où ils se sentent bien (92%) et dont ils prennent soin (82%), avec lequel il leur arrive même de parler de temps en temps (44%) !Pour décrire leur relation avec leur voiture, de nombreux Français décrivent un attachement dès le premier regard (41%), bien qu'ils soient plus nombreux à mentionner un choix de raison pour lequel ils se montrent par la suite satisfaits (46%).Malgré un stress ressenti lors de la recherche ou de l' achat d'une voiture d'occasion , les résultats de l'étude montrent que le propriétaire d'un véhicule d'occasion « l'adopte » autant que s'il s'agissait d'un véhicule neuf.L'étude Harris Interactive pour heycar, réalisée en novembre 2021, souligne que l'acquisition d'une voiture d'occasion se révèle plus compliquée que l' achat d'une voiture neuve (75%).L'étude relève que les Français estiment que(66% pour une voiture neuve et 41% pour une occasion), mais aussi un(52%) dès lors qu'il s'agit de l' achat d'un véhicule d'occasion Lorsqu'ils achètent un véhicule d'occasion, les Français énumèrent les critères de qualité essentiels à défaut desquels ils pourraient renoncer à leur achat . Les vices cachés , des bruits inhabituels (88%), un défaut électronique (86%) ou un écart kilométrique entre l'annonce et la réalité (84%) constituent des « briseurs d'affaire ».« Aujourd'hui, 70% des consommateurs débutent leur recherche de véhicule d'occasion sur des plateformes multi-marques et sont à la recherche de garanties et services proposés par des concessionnaires », explique Mathias Hioco, Président de heycar France.: enquête réalisée par Harris Interactive pour heycar en ligne du 12 au 15 novembre 2021: enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 12 au 15 novembre 2021. Échantillon de 1 584 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l'interviewé(e).Image par Marlene Bitzer de Pixabay