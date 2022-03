La Kia EV6 élue « Car of the Year » 2022

La Kia EV6 remporte le prix « The Car of the Year » 2022

Le crossover électrique Kia EV6 est élu « Car of the Year » 2022 en Europe.



La Kia EV6 est sortie vainqueur d'une dernière sélection qui voyait s'affronter en finale sept automobiles, dont six modèles électriques.



Le crossover Kia EV6 doit sa victoire à deux atouts majeurs : son autonomie en conditions réelles et sa technologie de recharge ultra-rapide en 800 V.



Reposant sur une nouvelle plateforme modulaire électrique E-GMP, dédiée aux véhicules électriques Hyundai, Kia et Genesis (Groupe Hyundai), le crossover EV6 peut parcourir jusqu'à 528 kilomètres avec une simple charge, et 18 minutes suffisent pour recharger sa batterie de 10 à 80%.



Fort de cette plateforme, le EV6 a pu s'affranchir des nombreux compromis auxquels sont confrontés les véhicules électriques développés sur des plateformes conçues à l'origine pour des véhicules à moteur thermique. Bénéficiant directement des atouts de la plateforme E-GMP, la Kia EV6 offre une habitabilité de tout premier ordre.



Le crossover électrique a été désigné par un jury de 61 journalistes représentant 23 pays européens parmi 39 modèles retenus.



Au départ, la Kia EV6 avait été retenue pour ce prix aux côtés d'une soixantaine d'autres modèles lancés en 2021.

Les nouveaux modèles d'origine américaine, chinoise, coréenne, européenne et japonaise, commercialisés en Europe au cours de l'année 2021, étaient éligibles pour le prix « Car of the Year » 2022.



Les sept finalistes retenus par le comité du « Car of the Year » 2022 étaient la Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Peugeot 308, la Renault Mégane E-Tech Electric et la Skoda Enyaq iV.



Les modèles retenus ont été testés, comparés et évalués selon des critères tels que le confort, la sécurité, le comportement routier, la fonctionnalité, le design et le progrès technique.



Le crossover électrique Kia EV6 succède à la berline polyvalente Toyota Yaris désignée en 2021.



La Kia EV6 est créditée d'un total de 279 points.



« C'est une belle surprise d'attribuer ce prix à la Kia EV6. Il était temps que la marque et le groupe soient récompensés, tant ils ont travaillé dur sur cette voiture. Le rythme de progression de Kia est vraiment impressionnant » a commenté le président du prix « The Car of the Year », Frank Janssen après l'annonce des résultats.



Jason Jeong, président de Kia Europe précise: « C'est un grand honneur que de remporter le prix « The Car of the Year » 2022 avec l'EV6, la toute première Kia à remporter ce prix prestigieux. L'EV6 a bénéficié d'un développement inédit et a été conçue dès le départ pour rendre la mobilité électrique amusante, pratique et accessible en combinant une autonomie très impressionnante en conditions réelles, des capacités de recharge ultra-rapides, un intérieur spacieux et high-tech et une expérience de conduite vraiment enrichissante. L'EV6 une première interprétation de ce qui est encore à venir dans notre gamme électrifiée en pleine évolution. »



Les résultats du prix « The Car of the Year » 2022 :



Kia EV6 - 279 points

Renault Mégane E-Tech Electric - 265 points

Hyundai Ioniq 5 - 261 points

Peugeot 308 -191 points

Skoda Enyaq iV - 185 points

Ford Mustang Mach-E - 150 points

Cupra Born - 144 points



