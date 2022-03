La moitié des automobilistes se disent intéressés par la conduite autonome

Les réactions à la technologie de conduite autonome restent mitigées

L'édition 2022 de l'étude internationale « Automotive Consumer Survey » de Simon-Kucher & Partners montre que les réactions à la technologie de conduite autonome restent mitigées.Cependant,de la conduite autonome.Tous les automobilistes sontLes automobilistes français sont en phase avec les moyennes globales sur les deux points (49% et 25% respectivement).Lesdu système de conduite autonome, l'et la possibilité que la voiture autonome soitsont les préoccupations les plus courantes des automobilistes.Telles sont les conclusions de l'enquête Automotive Consumer Survey 2022 du cabinet de conseil mondial Simon-Kucher & Partners, qui a sondé près de 10 000 consommateurs dans 14 pays.étude Simon-Kucher & Partnersl'enquête sur les consommateurs automobiles a été réalisée par Simon-Kucher & Partners en octobre 2021. Près de 10 000 clients automobiles issus de 14 pays (Australie, Belgique, Chine, Danemark, France, Allemagne, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis) ont été interrogés sur leurs préférences en matière de produits et d' achat , ainsi que sur leurs attitudes envers les nouveaux concepts de mobilité. Cette étude a été menée par un groupe d'experts de la practice automobile mondiale de Simon-Kucher.Image par SplitShire de Pixabay