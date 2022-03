Le kilométrage moyen d’un véhicule d’occasion en France serait de 166 074 km

Selon l'étude inédite sur le parc auto d' occasion français Odopass (l'application Odopass guide les particuliers de l' achat à la vente de leur voiture d'occasion , offre une garantie contre les mauvaises surprises et un outil de cotation marché),Comme toute moyenne, celle-ci cache d'assez grandes disparités.Ainsi, dans les Pays de la Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Centre-Val de Loire, le kilométrage moyen d'un véhicule d'occasion dépasse les 175 000 km. Plus rurales ou moins densément peuplées, ces régions sont plus dépendantes de la voiture . À l'inverse, en Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Corse ou PACA, une voiture de seconde main compte en moyenne un kilométrage inférieur à 160 000 km.Si l'on observe la moyenne nationale dans le détail, on s'aperçoit que seulement 25% du parc a un kilométrage de moins de 100 000 km.Plus de la moitié a un compteur supérieur à 150 000 km et près du tiers à 200 000 km, autrement dit presque 1 véhicule d'occasion sur 3 !Les données recueillies par Odopass permettent de dégager le kilométrage annuel moyen des Français.En France, une voiture de seconde main roule, ce qui donnerait un peu moins de 40 km par jour sur la base d'une hypothèse très théorique d'une utilisation quotidienne du véhicule.C'est en Bretagne et dans les Pays de la Loire que l'on roule le plus : respectivement 15 550 et 15 058 km par an en moyenne.En Île-de-France, un automobiliste parcourt de son côté 15 003 km sur un an.A contrario, c'est en PACA, en Corse et à La Réunion que l'on roule le moins, avec un kilométrage annuel moyen inférieur à 14 000 km.Les données collectées tendent à montrer que la réputation de fiabilité des marques allemandes n'est pas usurpée.. Il faut élargir à un top 10 pour trouver une marque française. Il s'agit de Peugeot , à la 9ème place.La supériorité des marques allemandes se confirme encore davantage si l'on s'intéresse aux véhicules avec un kilométrage de plus de 300 000 km.2 marques allemandes occupent le podium quand Peugeot, Citroën et Renault se retrouvent en queue de top 10.Un focus sur les moyennes par marque ne change rien à l'affaire.Mercedes arrive en tête avec 187 782 km, suivi de BMW avec 186 337 km.La première marque française du classement, Peugeot, se positionne à la 10ème place avec 167 812 km, c'est-à-dire près de 20 000 km de moins que les deux marques germaniques.Le classement des marques dont les véhicules parcourent le plus de kilomètres sur un an est peut-être moins surprenant.Sans surprise, c'est Mercedes qui s'adjuge la première marche du podium avec 16 649 km couverts en moyenne.Viennent ensuite Skoda (16 569 km) et Hyundai (16 561 km).Il faut remonter bien plus loin dans le classement pour croiser les deux premières marques françaises, Peugeot et Citroën, 14ème et 15ème, avec respectivement 14 466 km et 14 183 km parcourus sur un an.Les données collectées montrent queLes données indiquent que les voitures parcourent 17 926 km par an dans les 5 premières années de leur vie, puis 16% moins après 10 ans et ¼ moins après 15 ans.données OdopassPour mener à bien cette étude, Odopass a accédé aux historiques des 140 000 automobiles disponibles dans son application. Ces historiques contiennent divers documents relatifs à chaque véhicule, de la carte grise aux factures de réparation, en passant par les certificats de contrôle technique, les papiers d' assurance , les contrats de vente ou encore les échéanciers de financement, scannés et stockés par ses 140 000 clients.Les conclusions tirées de cette étude s'appuient sur un échantillon à même de donner une image macro de l'usage du véhicule d'occasion par les Français.Image par JayMantri de Pixabay