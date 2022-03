La moitié des automobilistes se disent intéressés par les véhicules électriques

Les véhicules électriques se généralisent

L'édition 2022 de l'étude internationale « Automotive Consumer Survey » de Simon-Kucher & Partners montre queUne tendance clé dans tous les pays est l'acceptation croissante des véhicules électriques, motivée par, mais aussi parÀ l'échelle mondiale, plus de la moitié des automobilistes (53%) envisageraient d'acheter un véhicule électrique lors de leur prochaine acquisition.Parmi eux, les: 65 % se sont dits potentiellement intéressés par l' achat d'un véhicule électrique chinois (62% des automobilistes français).Lorsque les automobilistes interrogés n'envisagent pas d'acheter un véhicule électrique, le prix , l'autonomie et l'infrastructure de chargement sont les principales raisons invoquées.En moyenne, les automobilistes interrogés dans le monde réclament(519 kilomètres précisément).Aux États-Unis, le minimum attendu atteint plus de 600 kilomètres, tandis qu'en Italie, au Mexique et au Japon, les personnes interrogées se contentent d'une autonomie inférieure à 450 kilomètres.Avec une autonomie minimale attendue de 566 kilomètres en moyenne, les conducteurs français font partie des conducteurs les plus exigeants.Telles sont les conclusions de l'enquête Automotive Consumer Survey 2022 du cabinet de conseil mondial Simon-Kucher & Partners, qui a sondé près de 10 000 consommateurs dans 14 pays.: étude Simon-Kucher & Partners: l'enquête sur les consommateurs automobiles a été réalisée par Simon-Kucher & Partners en octobre 2021. Près de 10 000 clients automobiles issus de 14 pays (Australie, Belgique, Chine, Danemark, France, Allemagne, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis) ont été interrogés sur leurs préférences en matière de produits et d' achat , ainsi que sur leurs attitudes envers les nouveaux concepts de mobilité. Cette étude a été menée par un groupe d'experts de la practice automobile mondiale de Simon-Kucher.Image par (Joenomias) Menno de Jong de Pixabay