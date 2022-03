Un automobiliste sur deux impacté par les ZFE ne pourra pas changer de véhicule

L'Association Eco Entretien a réalisé avec le CSA et le concours de Franck Cazenave, expert en mobilité et auteur du livre « la Robomobile », uneL'étude vise à donner la possibilité aux Français de s'exprimer sur un, et en particulier les possesseurs de véhicules de Crit'Air 2 (Métropole du Grand Paris et Lyon) 3, 4, 5 et non classés qui se verront progressivement interdire l'entrée dans 43 agglomérations d'ici au 31 décembre 2024.L'étude s'est adressée aux Françaisprévues dans le cadre des Zones à Faibles Emissions (ZFE).Dans le cadre de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 luttant contre le dérèglement climatique et visant à renforcer la résilience face à ses effets, plusieurs actions ont été décidées par l'Etat français afin de réguler les déplacements en voiture Les ZFE-m (Zones à faibles émissions mobilité) sont un dispositif qui fait partie intégrante de cette régulation. Les ZFE reposent sur un système de vignettes Crit'Air de 0 (E=Voitures 100% électriques ou hydrogènes) à 5 apposées sur le véhicule. Il s'agit de limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines agglomérations, parfois à des jours et horaires définis (en fonction des villes).Le dispositif fait l'objet d'un calendrier progressif mais assez rapide puisque près de 40% du parc automobile devra être renouvelé d'ici au 31 décembre 2024 date à laquelle les véhicules avec Crit'Air 3, 4, 5 ne pourront plus rouler dans 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants.L'étude évalue la perception des possesseurs de véhicules impactés par les Zones à Faibles Emissions (ZFE) et leurs intentions de comportements futurs.et sont capables d'en donner la bonne définition.Une fois explicitée, 84% des Français concernés par les interdictions de circulation pensent en avoir plus ou moins déjà entendu parler, parfois sans en connaitre le nom. Cette méconnaissance s'explique par un manque d'informations mises à disposition. Seuls 31% des Français déclarent être suffisamment informés sur les Zones à Faibles Emissions (ZFE).L'acceptation du sujet des Zones à Faibles Emissions (ZFE) divise: siau dispositif (notamment des jeunes citadins de CSP plus, assez aisés et possesseurs d'au moins un véhicule classé Crit'Air 1 et plutôt engagés notamment pour des raisons liés à la protection de l' environnement , le bien-être et la qualité de vie),(spécifiquement les plus âgés habitant dans des petites villes).Le dispositif des les Zones à Faibles Emissions (ZFE) révèlecomme, mais aussi aux contraintes que cela engendre lorsque le véhicule est indispensable au quotidien.C'est-à-dire qu'ils n'en ont tout simplement pas les moyens financiers.Ils sont 38% lorsqu'ils possèdent un véhicule Crit'Air 3 et 42% lorsqu'ils possèdent un véhicule Crit'4 ou 5.27% des détenteurs de véhicules impactés par une Zone à Faibles Emissions (ZFE) déclarent qu'ils peuvent acheter un véhicule d'occasion Crit'Air 1, essence, d'une valeur de 3 990 euros.37% des détenteurs de véhicules impactés par une Zone à Faibles Emissions (ZFE) déclarent qu'ils peuvent acheter un véhicule neuf Crit'Air 1, essence, d'au moins 9.990 euros. Parmi eux, 62% déclarent qu'ils achèteraient un véhicule neuf dont le prix serait inférieur à 20.000 euros.Et pourtant, 79% des véhicules impactés par les Zones à Faibles Emissions (ZFE) se rendent effectivement dans les agglomérations concernées.Au final, 47% des véhicules impactés par les Zones à Faibles Emissions (ZFE) ne seront pas remplacés faute de moyens financiers mais aussi pour d'autres raisons (faible utilisation du véhicule, véhicules d'appoint, etc…).En 2021, plus de 15 millions de véhicules Crit'Air 3, 4, 5, et non classés circulaient en France.Potentiellement, 7 millions de véhicules, soit près de 20% du parc roulant, circuleront encore en 2025.L'étude pointe uneLes Zones à Faibles Emissions (ZFE) pourraient devenir le « casse-tête » de nombreux automobilistes, notamment les plus impactés (des familles, de CSP moins qui sont dans l'obligation d'avoir leur véhicule à disposition).: Etude du CSA pour l'Association Eco Entretien sur la perception des Français sur les Zones à Faibles Emissions (ZFE).: Enquête Online menée du 8 au 22 février 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 1 587 français âgés de 18 ans et plus dont 968 français directement impactés par les ZFE avec au moins un de leurs véhicules.Méthode des quotas sur des variables de sexe, âge, profession, région et taille d'agglomération d'après les données de recensement INSEE et sur les Crit'Air des véhicules possédés dans le foyer.