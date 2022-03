Près de la moitié des français se déclarent prêts à acheter une voiture en ligne

D'après une étude menée par Cazoo en février 2022,Ces résultats ont été obtenus auprès d'un échantillon de 839 personnes interrogées au mois de février 2022, dans le cadre d'une enquête réalisée par le spécialiste de la vente de voitures en ligne Cazoo.L'étude a mis en avant que le principal frein à l' achat en ligne d'une voiture serait le manque de solutions d' achat de voitures en ligne proposées.Près d'un français sur cinq déclare avoir déjà acheté, loué ou souscrit à un abonnement de voiture sur internet.La part des consommateurs désirant acheter un véhicule en ligne (de la recherche au paiement, en passant par la sélection et la commande) serait en augmentation.Parmi les acheteurs en ligne de voitures au sein de l'échantillon, la majorité (29%) est âgée de 25 à 34 ans, suivie des 35-44 ans qui représentent 25% des acheteurs en ligne de voitures, et des 18-23 ans à 23% (13% pour les 45-54 ans).À noter qu'une part plus importante sont des hommes (25% d'hommes contre 12% pour les femmes).Rappelons, que les acheteurs de véhicules neufs en France ont en moyenne 55 ans passés.De plus en plus de français se déclarent prêts à s'essayer à l' achat d'un véhicule en ligne : 30% des personnes interrogées envisagent de commander une voiture entièrement en ligne à l'avenir.Les personnes âgées de 25-34 ans sont celles manifestant le plus fort intérêt par rapport aux autres tranches d'âge (25-34 ans : 36 % ; 45-54 ans : 33 % ; 35-44 ans : 32%).Pour 19% des personnes interrogées, les principales raisons expliquant pourquoi ils n'avaient pas réalisé leur précédent achat de voiture sur internet, sont le manque d'opportunité ou l'absence de solutions d'achat intégralement en ligne."Nous observons actuellement une transformation du marché automobile avec l'évolution du parcours d'achat traditionnel vers une expérience client entièrement en ligne. La tendance du digital a déjà été adoptée dans la plupart des autres secteurs de consommation , et nous continuons dans cette lancée en transformant durablement la façon dont les consommateurs achètent ou vendent leur voiture, grâce au digital. Chez Cazoo, nous rendons cette expérience aussi simple, sûre et pratique que l'achat de n'importe quel autre produit en ligne. Nos clients peuvent acheter, financer et bientôt s'abonner à leur prochaine voiture, intégralement depuis notre site internet. Nous livrons la voiture au domicile de nos clients en quelques jours, qui bénéficient ensuite d'une garantie 7 jours satisfait ou remboursé pour s'assurer que le véhicule leur convient, et nous le reprenons gratuitement si ce n'est pas le cas. Nous sommes convaincus qu'avec un meilleur choix de véhicules, la transparence d'informations, le rapport qualité-prix, la facilité d'achat ainsi que la meilleure expérience client du marché, les consommateurs seront séduits et adopteront cette nouvelle façon d'acquérir une voiture", explique Romain Weill, Country Manager France de Cazoo.Les résultats de l'étude basés sur le déclaratif tranchent avec la réalité des volumes de vente particulièrement bas réalisés à ce jour par les constructeurs automobiles dotés de solutions de ventes de véhicules en ligne.: Etude réalisée par Cazoo et Engage Research: Etude menée France auprès d'un échantillon représentatif de 839 personnes âgées d'au moins 18 ans sur la période du 1er au 28 février 2022.