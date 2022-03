Le prix élevé est le principal frein à l'achat du véhicule électrique

Du fait de l'augmentation des prix des carburants, près de la moitié des Français possesseurs d'un véhicule thermique pourrait envisager de le remplacer par un véhicule électrique (43%).Néanmoins,persistent sur plus de la moitié des propriétaires de véhicules à essence ou à diesel.Certaines craintes qui pouvaient être présentes à l'arrivée sur le marché des véhicules électriques ne sont désormais plus d'actualité.Seule une minorité discrédite le manque de choix dans les gammes pour l'électrique (9%) et redoute que les batteries ne prennent feu (5%).Le frein économique est le premier frein évoqué à l'acquisition d'un véhicule électrique.Le prix d' achat d'un véhicule électrique peut aller de 20 000 à 90 000 euros environ. Ce prix élevé freine une majorité des répondants (69%).Les foyers Français ayant de faibles revenus (moins de 2 000 euros par mois) craignent davantage d'investir dans des voitures électriques (78% contre 66% de foyers Français aux revenus supérieurs).Des raisons pratiques liées à la batterie font partie des premiers freins évoqués.La batterie haute tension est perçue comme un des inconvénients principaux de la voiture électrique La moitié des possesseurs de véhicules thermiques ne souhaitant pas passer au véhicule électrique remet en cause son(51%).Leest également un frein puissant pour plus d'un tiers des répondants (40%) et 46% des sondés vivant en agglomération parisienne.Leest un frein pour un tiers des détenteurs de véhicules diesel ou essence ne souhaitant pas investir dans l'électrique.: Sondage OpinionWay pour Electra: Sondage Opinion Way pour Electra réalisé par questionnaire auto -administré en ligne du 16 au 17 mars 2022 auprès d'un échantillon de 1043 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon les méthodes des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.Image par Wolfgang Eckert de Pixabay