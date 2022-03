Plus de la moitié des Français ne peuvent pas se passer de leur voiture

Quand la hausse du prix des carburants embrase le porte-monnaie des Français

Le contexte économique, géopolitique et la hausse du prix des carburants relancent le débat sur le pouvoir d' achat des Français.Ford s'est penché suren diligentant une étude auprès de la société de sondage Yougov.Dans ce sondage il apparaît queDans certaines par régions, les chiffres dépassant les 70%, comme en Bretagne où la dépendance à la voiture est de 73% parmi les personnes sondées.Que faire quand rouler est indispensable ?La hausse du prix des carburants a engendré pour 53% des sondés une réduction, voir un arrêt total des dépenses pour les activités liées aux loisirs.Suivant les régions, les chiffres sont assez distinctifs. Ils grimpent jusqu'à 80% des personnes interrogées en Normandie.Avec la hausse du prix des carburants, 25% des sondés ne peuvent plus épargner pour leurs futures vacances.Sur le front des prix des carburants, la situation reste incertaine, l'or noir continue de s'envoler.: enquête réalisée pour Ford par YouGov France.: enquête réalisée sur 1003 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 1er au 2 mars 2022.Image par andreas160578 de Pixabay