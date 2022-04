52 pour cent des automobilistes Français ne font pas confiance aux voitures électriques

Les Français pas encore décidés à acheter une voiture électrique

Depuis le début de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie fin février, les automobilistes Français voient le prix du carburant flamber dans les stations-service.Pour faire face à cette hausse du prix des carburants à la pompe,: 14 % font du(18 % en font depuis la hausse du prix des carburants) et 10 % envisagent de seCes chiffres sont relativement faibles face aux 71 % de répondants utilisant régulièrement leur voiture (essence, diesel, GPL, éthanol ...) pour se déplacer.Parmi les répondants, seulement 3 % se déplacent en voiture électrique Même si 97 % des répondants recommanderaient l' achat d'une voiture électrique à leurs proches, les automobilistes Français ont un avis très mitigé sur le véhicule électrique et 11 % ne s'y intéressent pas du tout.Plusieurs freins à l'acquisition où à la location d'une voiture électrique existent:(41 %),(25 %),(5 %) et l'aménagement qu'elle requiert pour(5 %).10 % des automobilistes Français se déclarent prêts à passer le cap de l'électromobilité et veulent acheter ou louer une voiture électrique dans le futur.: Enquête immonot: Enquête immonot réalisée en mars 2022 auprès de 1 302 internautes.Image par donations welcome de Pixabay