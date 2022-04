La garantie est le service le plus important pour l'achat d'une voiture d'occasion

D'après une étude réalisée en mars 2022 par le spécialiste de la vente en ligne de voitures reconditionnées Cazoo,Pour plus de la moitié d'entre eux, une garantie complète apparaît même comme l'élément indispensable et le plus rassurant.Cette enquête a été menée par Yougov pour le compte de Cazoo auprès d'un échantillon de 1 000 conducteurs français sur la période du 16 au 21 mars 2022.Pour la majorité des conducteurs français interrogés (31%), la garantie demeure le premier facteur d' achat (tout canal confondu) pour une voiture d' occasion , la découverte du véhicule en amont de l'achat est le premier facteur de choix pour près d'1 conducteur sur 5 (21%), et 12% ont indiqué le reconditionnement et la vérification du véhicule comme premier facteur d' achat d'une voiture d'occasion.Cette étude a aussi mis en évidence les trois autres services additionnels les plus recherchés par les automobilistes français lors de l'achat d'une voiture d'occasion.La possibilité de faire reprendre son ancien véhicule est désirée par 35% des conducteurs français interrogés, suivie par la prise en charge des formalités d'immatriculation (pour 34%), et enfin les différentes options de paiement dont les solutions de financement (pour 16%).En plus des principaux facteurs d' achat d'un véhicule d'occasion , l'étude a mis en avant les éléments générant le plus de confiance et de réassurance auprès des conducteurs qui envisagent d'acheter une voiture en ligne (près de 47% des personnes interrogées).Le service de garantie apparaît là encore comme l'élément le plus important lorsqu'il s'agit de réaliser cet achat en ligne. Pour 54% des conducteurs français, la garantie est le critère qui renforce le plus la confiance portée aux sites de vente de voitures d'occasion en ligne, suivie par le service client, qui apparaît comme le deuxième critère générant le plus de confiance pour 47% des répondants. La garantie satisfait ou remboursé avec la restitution gratuite du véhicule et les avis clients, sont les deux autres éléments qui rassurent le plus les conducteurs français souhaitant acheter leur voiture en ligne (pour respectivement 43% et 31% des personnes interrogées).Il est à noter que parmi les conducteurs interrogés qui envisagent d'acheter une voiture en ligne (47%), 68% d'entre eux ont indiqué que le rapport qualité-prix des véhicules serait leur principal critère pour choisir le site de vente en ligne, suivi par la transparence des informations affichées sur le site (47%), le large choix de voitures proposées (44%), puis la simplicité du processus d'achat en ligne (39%).: Etude réalisée par Cazoo et Yougov, menée en France auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes âgées d'au moins 18 ans sur la période du 16 au 21 mars 2022.Image par mohamed Hassan de Pixabay