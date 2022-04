La citadine best-seller Opel Corsa fête ses 40 ans

Plus de 14 millions de Corsa vendues depuis 1982

L'année 2022 est une année anniversaire pourDepuis 160 ans, le constructeur Allemand poursuit sa mission de rendre l'innovation accessible au plus grand nombre.Cette année marque aussi le, l'un des plus gros best-sellers de la marque Opel.L' Opel Corsa a révolutionné la catégorie des petites voitures lors de sa première apparition en 1982.Parvenue aujourd'hui dans sa sixième génération, elle est plus demandée que jamais.L'année dernière, l'actuelle Opel Corsa étaitetL'Opel Corsa-e 100% électrique a remporté leet représente environ un quart des ventes de la Corsa.Pour comprendre le succès remporté par la Corsa depuis ses débuts en 1982, il faut se pencher sur un autre modèle qui a réussi à la marque à l'éclair : l'Cette petite familiale a été imaginée et conçue pour apporter la mobilité au plus grand nombre, à une époque où conduire une voiture était encore un véritable luxe.Au fil des décennies, les clients sont rapidement devenus plus exigeants à mesure que leur niveau de vie augmentait.La petite Kadett est devenue plus grande et plus puissante dans la seconde moitié du 20ème siècle, se rapprochant à chaque nouvelle version de la catégorie des compactes En dessous du modèle d'entrée de gamme classique de Rüsselsheim, il y avait donc un créneau libre.Il était temps de créer une nouvelle véritable petite voiture.La petite citadine Opel est sortie des chaînes de production pour la première fois à l'automne 1982 dans l'usine automobile de Saragosse en Espagne. Immédiatement ce fut un énorme succès pour Opel.A ce jour, 40 ans après son lancement, plus de 14 millions d'unités ont quitté les usines Opel, la plupart produites à Saragosse et à Eisenach.Ce succès est dû en grande partie aux s technologies de pointe qui ont été introduites dans les différentes générations de la Corsa.Auparavant, ces technologies n'étaient proposées que sur des catégories de véhicules supérieures.Il s'agit notamment des systèmes de sécurité et d'assistance tels que l'ABS, les airbags, la caméra frontale avec indicateur de distance de sécurité, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore l'aide au maintien dans la voie.La saga de l'Opel Corsa en six actesLa Corsa A offre des formes ramassées sur une longueur mesurée de 3,62 mètres. Elle dispose de larges passages de roues très affirmés, un peu dans le style d'une voiture de rallye, et affiche un coefficient de traînée faible de 0,36. Erhard Schnell, le responsable de son design, a créé une petite voiture sportive avec des lignes tendues et marquées par nombre d'arêtes, qui s'adresse clairement à « l'homme de la maison ». La gamme est couronnée par la Corsa GSi de 100 ch, et elle inaugure un diesel. L'offre de carrosserie deux portes avec hayon ou avec coffre est enrichie en 1985 par l'ajout du modèle cinq portes. La Corsa A s'est construite à 3,1 millions d'unités.Acte deux : Opel Corsa B de 1993 à 2000En dépit du succès remporté par la Corsa n°1, la décision est prise à Rüsselsheim de positionner son successeur de manière totalement différente, pour qu'elle devienne la véritable « chérie de ces dames ».C'est Hideo Kodama, la légende du design Opel, qui est chargé de cette tâche.Ainsi nait une Corsa beaucoup plus ronde, plus douce, dotée de phares en amande.La Corsa B mesure dix centimètres de plus et se montre beaucoup plus spacieuse à l'intérieur.Elle apporte aussi un niveau de sécurité beaucoup plus élevé dans son segment, comme le freinage ABS, les protections contre les chocs latéraux et les airbags frontaux.Sur certains marchés, à côté de la version à hayon, Opel offre une version tricorps ainsi qu'un break et un pick-up.Les moteurs essence disposent de l'injection et du pot catalytique, tandis que la GSi revendique 16 soupapes et que le diesel bénéficie d'un turbo.La deuxième Corsa a été un succès international et ses ventes ont franchi la barre des 4 millions d'unités vendues.C'est encore Hideo Kodama qui est chargé du design de la Corsa C.Son style est volontairement évocateur de la voiture qu'elle remplace.La Corsa grandit encore de dix centimètres et progresse dans ses voies et son empattement, ce qui augmente son espace intérieur.La carrosserie est entièrement galvanisée.Les moteurs gagnent en sophistication avec quatre soupapes par cylindre pour les Ecotec essence, et l'injection directe pour les moteurs turbodiesel. Ainsi, ils affichent des puissances plus importantes, des consommations et des émissions plus faibles et toutes les versions se conforment aux normes d'émissions Euro 4 plus sévères.La Corsa C devient aussi une vedette des ventes, avec 2,5 millions d'exemplaires vendus.A partir de 2006, les versions trois et cinq portes vont suivre chacune leur philosophie : la Corsa trois portes adopte une ligne évoquant un coupé , pour plaire à une clientèle sportive, à l'instar de la Corsa A des débuts. La variante cinq portes devient une petite berline familiale à l'espace généreux.La Corsa D se place encore sous la barre des quatre mètres de longueur, elle a grandi pour atteindre 3,999 mètres.La Corsa bénéficie de moteurs sobres grâce à la technologie ecoFlex d'Opel et du système Start/Stop.La version 1.3 CDTI ecoFLEX consomme 3,3 litres aux 100 km en cycle mixte et émet 88 g/km de CO2.La quatrième génération de Corsa est diffusée à 2,9 millions d'unités.Dynamique, pratique et élégante, la Corsa E est aussi un best-seller puisqu'elle s'est vendue à quelque 1,3 million d'unités.La cinquième génération de Corsa est encore une fois construite dans les usines Opel de Saragosse et d'Eisenach, en versions trois et cinq portes.La citadine Opel passe la barre des quatre mètres, offrant confort et technologies de pointe sur une longueur de 4,02 mètres. Volant chauffant, chauffage des sièges et climatisation automatique sont proposés, tout comme la caméra frontale avec indicateur de distance, la reconnaissance des panneaux de circulation et l'aide au maintien dans la voie. Le conducteur d'une Corsa bénéficie d'une connexion optimale avec les systèmes d'infodivertissement IntelliLink compatibles Apple CarPlay et Android Auto , incluant un écran tactile couleur de sept pouces.La gamme est couronnée par une version sportive, d'abord la Corsa OPC de 207 ch, remplacée ensuite par la Corsa GSi de 150 ch.Opel prend la route du futur à toute vitesse avec la Corsa numéro 6. La dernière génération de la citadine Allemande est également disponible pour la première fois en version électrique.Elle se dote d'un éclairage adaptatif matriciel anti-éblouissement IntelliLux LED, équipement que propose Opel pour la première fois dans le segment des citadines En outre, elle reçoit des aides à la conduite de dernière génération, comme l'alerte anticollision avant avec freinage d'urgence automatique et détection des piétons ou le régulateur de vitesse adaptatif à base de radar, qui rendent la conduite encore plus sûre et plus détendue.Avec une longueur de 4,06 mètres, la Corsa cinq places est exemplaire sur le plan de la tenue de route, du dessin et de la fonctionnalité.Avec sa ligne de toit fuyante comme sur un coupé, elle est plus basse de 48 millimètres que le modèle précédent (sans préjudice pour la hauteur intérieure).Le conducteur est installé 28 millimètres plus bas.Le centre de gravité placé plus bas profite au comportement.La Corsa est plus directe et plus dynamique. La citadine portant l'éclair est redevenue la petite voiture la plus populaire et la voiture la plus vendue dans des pays comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne.La citadine d'Opel a su aussi électriser les foules avec sa déclinaison électrique : en Allemagne, la Corsa-e a remporté le « Volant d'or 2020 » dans la catégorie « Citadines » attribué par Auto-Bild et Bild Am Sonntag (numéro 45/2020).