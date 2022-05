La pièce automobile recyclée peu connue des automobilistes

Que ce soit au moment de la révision automobile ou bien quand survient un sinistre lorsqu'on est loin de son domicile, les automobilistes redoutent la facture.Peu connue des automobilistes,Depuis le 1er juillet 2017, sur les sinistres automobiles, les réparateurs ont l'obligation de proposer des pièces recyclées, aussi connues sous l'appellation pièces de réemploi (PRE).Pourtant, un sondage mené pour Direct Assurance par Viavoice montre que les automobilistes interrogés qui n'ont jamais utilisé des pièces recyclées sontParmi les automobilistes qui déclarent en avoir utilisé (33 %),, et 33 % y ont eu recours pour des raisons écologiques.Les pièces automobiles recyclées présentent un avantage économique. Leur prix est inférieur à celui d'une pièce neuve et leur utilisation permet donc de réduire le coût des réparations automobiles et même parfois de sauver des véhicules qui autrement auraient été considérés comme économiquement irréparables.Leur utilisation participe également à limiter l'impact de l'automobile sur l' environnement . Opter pour une pièce auto recyclée, c'est éviter d'en fabriquer une neuve avec les matières premières et l'énergie que cela requiert. Cela permet également de limiter les déchets et de soutenir le tissu économique local puisque ces pièces proviennent des centres de traitement des véhicules hors d'usage (VHU).: Sondage réalisé par ViaVoice pour Direct Assurance: Interviews effectuées en ligne du 22 au 27 décembre 2021 auprès d'un échantillon de 1 000 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.