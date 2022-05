6 Français sur 10 ont peur des incivilités sur la route

Plus de 80% des Français ont été victimes d’incivilités, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied et 57% en ont peur

Alors que le partage de la route est au cœur des préoccupations des usagers, l'association Prévention Routière et l'assureur en marque blanche Wakam, assureur B2B européen, dévoilent les résultats d'une étude réalisée en partenariat avec OpinionWay qui évalue les incivilités et les irritants auxquels sont confrontés les usagers de la route quotidiennement.L'enquête révèle queLes premiers résultats de l'enquête démontrent que l'incivilité routière est l'affaire de tous et qu'elle résulte d'une combinaison d'attitudes différentes.Interrogés sur les types d'incivilités dont ils sont victimes, 45% des Français citent principalement des(queue de poisson, refus de priorité, non-respect des distances de sécurité…) puis des gestes d'impatience manifestes (34%) ou encore des(29%) et des insultes (20%). 6% des Français déclarent avoir étéet 10% des femmes déclarent avoir étéSi les modes de déplacements semblent s'être démultipliés ces dernières années, l'enquête rappelle que 79% des Français utilisent quotidiennement la voiture , 52% d'entre eux marchent, 12% disent se déplacer à vélo régulièrement et enfin 5% utilisent un deux-roues motorisé quand 3% d'entre eux préfèrent un engin de déplacement personnel motorisé (trottinette électrique, gyroroue…).Au regard de leur part modale, les automobilistes semblent les plus enclins aux incivilités : 74% des Français ayant subi des incivilités déclarent que les automobilistes en sont les auteurs.Certains usagers dont la part modale est moins importante paraissent toutefois susceptibles de dépasser les bornes : les conducteurs de deux-roues motorisés (cités par 28% des sondés), les conducteurs de trottinettes (28%) ou encore les cyclistes (25%).Si 57% des Français ont peur de faire face à des incivilités sur la route et dans la rue, ce sontLes piétons sont les usagers ayant le plus peur des incivilités (63%), un facteur qui s'explique très certainement par leur plus grande vulnérabilité.Si les Français réagissent différemment aux incivilités subies, ils sont nombreux à garder leur calme (36%) et à éviter de réagir.Seuls, 6% d'entre eux sont prêts à en découdre et 13% répondent à leur agression sans pour autant aller plus loin.Le manque d'éducation : 54%L'empressement : 42%Le stress : 41%L'inconscience : 34%La fatigue : 23%: étude réalisée par Association Prévention Routière et Wakam: étude réalisée en partenariat avec OpinionWay, en ligne du 26 au 27 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 1028 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. L'étude pourra être mise à disposition sur demande.