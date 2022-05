La grande majorité des automobilistes connaît et suit les recommandations d’entretien du constructeur

L’entretien a d’abord pour but d’éviter les pannes pour plus des 2/3 des automobilistes

L'fait partie des dépenses les plus importantes concernant la voiture avec l' achat , l' assurance et le carburant.C'est également une nécessité essentielle pourIl s'avère que si les automobilistes Français, les habitudes d'entretien diffèrent d'un automobiliste à l'autre.C'est ce que révèle une étude menée par l'Odo'lab d'Odopass auprès de 1 446 utilisateurs entre le 19 et le 29 avril 2022.À l'ère du Do it Yourself (DiY), de nombreux automobilistes s'occupent eux-mêmes de l'entretien de leur véhicule.Ainsi,S'ils s'en jugent incapables, 8% des automobilistes préfèrent se tourner vers un proche plutôt que vers un garagiste.Pour les interventions plus importantes (à la suite d'une panne ou d'un incident technique), la plupart des Français privilégient l'expertise d'un professionnel de l'automobile, mais une part non négligeable des automobilistes Français n'hésite pas à jouer les apprentis mécaniciens.Ainsi, siPour autant, les Français ne sont pas négligents avec leur automobile, bien au contraire.Près de 80% d'entre eux connaissent les recommandations d'entretien de leur voiture et une proportion encore supérieure (86%) déclare être attentive à ces recommandations d'entretien et suivre le carnet d'entretien du véhicule.Pour les automobilistes, l'entretien est avant tout(74%), cauchemar des propriétaires auto, et à un degré moindre, une bonne façon de(12%) ou d'(6%).En revanche, les Français sont partagés quant à l'intérêt d'emmener leur véhicule chez leur concessionnaire une fois la garantie constructeur expirée.Ils sont ainsi 53% à choisir de ne plus y retourner. Même s'il ne s'agit que d'une courte majorité, ce chiffre confirme une tendance de fond parmi les différents acteurs de la réparation automobile Réputés plus chers, les concessionnaires automobiles et les agents de marque perdent du terrain par rapport aux garages indépendants et aux centres auto.: Odopass (4e édition de l'étude sur les habitudes d'entretien auto des Français: étude sur les Français et l'entretien de leur véhicule menée par l'Odo'lab d'Odopass auprès de 1 446 utilisateurs entre le 19 et le 29 avril 2022.Image by Guido Goluke from Pixabay