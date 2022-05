La notoriété des Zones à Faible Emission parmi les conducteurs réguliers est limitée

Les ZFE sont d’abord perçues comme des contraintes dans le quotidien des conducteurs réguliers

Enterprise, spécialiste de la location de courte durée de véhicules et fournisseur de services de mobilité globale, a consacré une étude àAux vues des dernières prises de décisions politiques en faveur des mobilités durables, Enterprise s'est associé à OpinionWay, afin de récolter début mars 2022, l'avis de 1 073 Français au sujet des ZFE.Les résultats sont(urbains et ruraux) et révèlentLes ZFE sont d'abord perçues par les personnes sondées, avant de représenter une solution contre la pollution.57% des conducteurs réguliers déclarent avoir déjà entendu parler des ZFE, maisLes ZFE sont davantage connues des hommes (63%) que des femmes (51%).Les conducteurs de véhicules hybrides et de véhicules électriques sont plus au fait des ZFE que les utilisateurs de véhicules thermiques (73% contre 55%).Seuls 55% de ces conducteurs réguliers sont au courant de l', selon le véhicule utilisé, et seuls 7% en connaissent le montant (pouvant s'élever jusqu'à 450 euros).87% des conducteurs au contact d'une ZFE déclarent connaître l'existence d'une amende, pouvant les inciter à faire évoluer leur comportement et leur mobilité.82% des Français conduisant régulièrement s'accordent pour dire queLes femmes et les jeunes de moins de 35 ans se montrent plus cléments dans leur jugement : 78% des conductrices régulières estiment que les ZFE sont contraignantes (88% parmi les hommes) et 69% des moins de 35 ans trouvent leurs règles compliquées (83% parmi les 35 ans et plus).Les réticences ont tendance à s'estomper légèrement chez les conducteurs déjà confrontés dans leurs déplacements quotidiens à des ZFE : les règles ne sont pas claires pour 68% d'entre eux contre 78% de ceux n'ayant pas de ZFE installées ou en projet.81% déclarent connaître la vignette Crit'Air et 59% affirment l'utiliser ou prévoir de l'utiliser.La vignette Crit'Air est particulièrement "utilisée" par les Franciliens puisque 81% d'entre eux l'ont adoptée ou sont en passe de le faire, contre 55% en province.La vignette Crit'Air est notamment connue et acceptée parmi les Français expérimentant déjà une ZFE ou en passe de le faire : ces derniers sont ainsi familiarisés à 95% avec la vignette Crit'Air et 6% refusent de l'utiliser.73% des conducteurs réguliers considèrent que les ZFE permettent de réduire le nombre de véhicules en circulation et 67% estiment que cette mesure contribue à un environnement urbain moins pollué.Le déploiement des ZFE est particulièrement avancé en Ile-de-France : 23% des Franciliens déclarent avoir une ZFE déployée ou en projet chez eux, contre 14% en province.Les ZFE sont liées au niveau d'urbanisation et à la densité de population : les habitants des grandes villes constatent davantage l'émergence de ZFE (31% de la population des villes de 100 000 habitants et plus), contre ceux résidants dans des villes plus modestes (entre 2 000 et 20 000 habitants) et des communes rurales (respectivement 6% et 4%).Pour la grande majorité des Français concernés, les ZFE ne sont pas un dispositif qu'ils côtoient au quotidien aujourd'hui: 46% avancent qu'il n'y a pas de ZFE mise en place ou en projet dans leur commune, quand 38% déclarent ne pas savoir ce qu'il en est.Parmi les habitudes et trajets qui seront le plus impactés : 37% seront liés aux loisirs, 34% aux visites de leurs proches, 32% aux déplacements pour les achats du quotidien et 30% liés aux trajets domicile/ travail.83% des conducteurs concernés estiment qu'au moins un trajet sera concerné par un passage dans une ZFE.Au regard du déploiement des ZFE, les conducteurs réguliers concernés annoncent adapter leurs comportements :o Ils sont 23% à vouloir éviter les ZFE.o 18% à utiliser uniquement un moyen de transport alternatif.o 13% déclarent vouloir acheter un véhicule autorisé à circuler, alors qu'un conducteur sur quatre (24%) possède déjà un véhicule autorisé à circuler.64% des conducteurs concernés par les ZFE reconnaissent que la location ponctuelle d'un véhicule peut représenter une solution en remplacement de l'utilisation de leur véhicule individuel.: Etude Enterprise sur la perception des Français au sujet des Zones à Faible Emission (ZFE): L'étude « Les Français et les ZFE, où en sommes-nous ? » a été réalisée en partenariat avec OpinionWay, auprès d'un échantillon de 1073 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI, les 9 et 10 mars 2022.