Plus d’un Français sur deux répare lui-même sa voiture au moins occasionnellement sans aller chez le garagiste

Alors que 89% des Français déclarent avoir une voiture au sein de leur foyer, la possession d'un véhicule est encore source de contrainte. Avec un parc de plus en plus vieillissant, la nécessité d'entretenir et de réparer sa voiture s'inscrit dans le quotidien des automobilistes.Le distributeur en ligne de pièces auto d' occasion Opisto livre les résultats de son sondage sur le rapport des Français aux réparations automobiles sans aller chez le garagiste.Parmi les principaux enseignements de cette enquête :- Plus d'un Français sur deux répare sa voiture lui-même au moins occasionnellement sans aller chez le garagiste.- Hommes comme femmes déclarent réparer leur voiture eux-mêmes (52% pour chacun)- 79% de ces Français qui réparent leur voiture seraient prêts à utiliser des pièces automobiles d'occasion - 97% des réfractaires à l'utilisation de pièces automobiles d'occasion justifient leur refus par un manque de confiance en la qualité de la pièce d'occasion ou de sa provenance.Malgré un recours fréquent à un garagiste, les Français sont plus de la moitié (52%) à déclarer effectuer certaines réparations, et une personne sur quatre déclare réparer souvent sa voiture elle-même.Contrairement aux stéréotypes qui peuvent être véhiculés sur le sujet, il n'y a pas de différences entre les hommes et les femmes sur ce sujet, la pratique de la réparation fait-maison est aussi bien revendiquée par les hommes que par les femmes. Cependant il est intéressant de relever que les jeunes femmes (moins de 35 ans) sont plus enclines à réparer leur voiture elles-mêmes (38%) que les hommes plus âgés (plus de 35 ans) (26%).A noter que les habitants des communes rurales sont davantage disposés à réparer eux-mêmes leur voiture (61%).“Les résultats de cette enquête ont permis de révéler ce que nous constatons au quotidien sur Opisto.fr : de nombreux Français réparent leurs voitures eux-mêmes. Nous voyons chez Opisto un véritable engouement des particuliers et cela concerne autant les hommes que les femmes. Pour autant, nous sommes convaincus que les professionnels restent un maillon essentiel pour garantir des réparations fiables des véhicules.” commente Laurent Assis-Arantes, co-fondateur d'Opisto.79% des réparateurs amateurs seraient prêts à utiliser des pièces automobiles d'occasion, dont plus d'un sur trois se disent tout à fait prêt (35%).Si hommes comme femmes sont ouverts à l'utilisation de pièces d'occasion (respectivement 79% et 78%), les hommes expriment moins de réserve à cet égard : 41% d'entre eux déclarent être tout à fait prêts à utiliser des pièces automobiles d'occasion dans leurs réparations contre 29% des femmes.Quel que soit leur âge, leur niveau de revenus ou encore le type de véhicule qu'ils conduisent, les Français “réparateurs” ne sont pas fermés à l'utilisation de pièces automobiles d'occasion.La confiance constitue la première barrière pour les réfractaires à l'utilisation de pièces automobiles d'occasion. 97% d'entre eux justifient leur refus par un déficit de confiance : 64% en la qualité de la pièce et 52% en sa provenance.La réparation de son véhicule personnel apparaît comme une activité répandue aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et la réparation par ses soins semble davantage être une question d'intérêt que de moyens. L'occasion semble avoir un certain succès du côté des garagistes amateurs. Les Français apparaissent donc comme demandeurs face à la pièce d'occasion. Et pour ceux pour qui l'intérêt des pièces d'occasion reste à prouver, ils demandent avant tout à être convaincus sur deux points : qu'on leur garantisse la provenance et la qualité de pièces achetées.En 2021, les pièces de réemploi ne représentaient que 3,6% des accessoires remplacés.“Depuis 2010, Opisto s'emploie à démocratiser l'accès aux pièces auto d'occasion garantie, contrôlée et 70% moins cher que le neuf. Le défis pour Opisto est de continuer à rassurer l'automobiliste à la fois sur la provenance mais également sur la qualité de nos pièces d'occasion que nous proposons.” conclut Laurent Assis-Arantes.enquête OpinionWay pour Opistoenquête réalisée par OpinionWay en avril 2022 auprès d'un échantillon de 1 044 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.Image by donations welcome from Pixabay