Le prix élevé des voitures électrifiées est le principal frein à l'achat

En France, le prix élevé des voitures électrifiées (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables), les possibilités de recharge et la disponibilité de l'infrastructure de recharge rapide représentent des axes majeurs pour l'adoption de la mobilité électrifiée (électrique, hybride ou hybride rechargeable).



Contrainte à marche forcée par le pouvoir politique, la mobilité électrifiée est en train de passer du statut de technologie émergente réservée à des pionniers, à une option accessible pour une minorité précoce.



Le secteur des véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) pourrait connaître une augmentation encore plus spectaculaire si des gammes de prix plus abordables et davantage d'infrastructures de recharge rapide étaient proposées.



C'est ce qui ressort du baromètre EVBox de la Mobilité 2022 réalisé par EVBox et Ipsos auprès de 4 000 citoyens européens de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.



A noter qu'aux Pays-Bas, la réglementation est très favorable à la voiture électrique, alors que les véhicules à combustion font l'objet d'une taxation très importante .



De plus, la méthodologie du baromètre EVBox de la Mobilité 2022 réalisé par EVBox et Ipsos mélangeant des conducteurs de voitures hybrides, de voitures hybrides rechargeables (PHEV) et de voitures électriques à batterie (BEV) apparait biaisée pour évaluer la réelle adhésion à la mobilité électrique sur des critères tels que les prix, la recharge ou encore l'autonomie. En effet les contraintes en terme de les prix, de recharge ou encore d'autonomie d'un véhicule électrique sont incomparables avec celles d'un véhicule hybride ou d'un véhicule hybride rechargeable. Et un conducteur de véhicule hybride ou de véhicule hybride rechargeable ne peut sérieusement être considéré comme un conducteur de véhicules électriques. Considérer un véhicule hybride ou un véhicule hybride électrique comme étant une voiture électrique est une erreur majeure. L'appréciation positive d'un conducteur de véhicule hybride ou hybride rechargeable sur son véhicule ne peut en aucun cas être transposer à la voiture électrique.



Selon le baromètre EVBox de la Mobilité 2022 réalisé par EVBox et Ipsos auprès de 4 000 citoyens européens de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, ces derniers sont 44 % à vouloir acheter une voiture électrifiée (électrique, hybride ou hybride rechargeable).



Les résultats du rapport montrent que de manière générale, les conducteurs de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) sont majoritairement des hommes, instruits et ayant une activité professionnelle.



Cependant, la France tend vers une parité et compte 40% de conductrices de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables).



95% des 111 conducteurs de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) français interrogés possèdent une voiture personnelle, dont 62% de véhicules hybrides et 33% de véhicules électriques à batterie, qu'ils rechargent à la maison (65 %), sur leur lieu de travail (33%), dans les supermarchés (28%) et sur les places de stationnement publiques et commerciales (26%).



Selon l'étude, les conducteurs français souhaiteraient d'ailleurs davantage de possibilité de recharge sur ces mêmes lieux.



Dans les quatre pays interrogés, le prix des voitures électrifiées (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) est la principale raison pour laquelle les citoyens européens ne passent pas aux véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) (60%). Ce chiffre atteint 53% en France.



Chez les conducteurs de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) le sentiment est le même, puisque 53% des propriétaires de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) interrogés en France affirment que le coût du véhicule reste un frein au rachat.



La disponibilité de la recharge reste l'un des principaux enjeux liés à l'adoption massive des véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables).



Pour la population générale française, le temps de charge arrive en deuxième position avec 44% et 47% pour les conducteurs de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables).



Au niveau de l'Europe, c'est l'incertitude quant à la localisation et à la possibilité de trouver une borne de recharge qui sont les enjeux les plus évoqués avec 43%.



Les conducteurs de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) en France sont convaincus qu'ils peuvent payer sans problème à n'importe quelle station de recharge (50%), le reste de la population Française reste à convaincre puisque seulement 33% d'entre eux partagent cette conviction.



Chez l'ensemble des conducteurs français, la croyance selon laquelle le coût de la recharge est plus élevé que celui du plein d'essence a considérablement diminué avec une baisse de 13% au global et de 30% chez les conducteurs de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables).



Une grande partie (79 %) des conducteurs actuels de véhicules électrifiés (électriques, hybrides ou hybrides rechargeables) opteraient à nouveau pour un véhicules électrifiés.



La question de la durée de vie des batteries des véhicules électriques n'a pas été traitée dans cette étude.



"La mobilité électrique en France a un bel avenir devant elle et l'investissement dans le développement des points de recharge dans l'espace public et dans l'environnement professionnel est essentiel pour diminuer les freins et favoriser l'adoption. Les nombreuses aides, comme le programme Advenir, mises en place par les acteurs de la mobilité et électrique et par le gouvernement aideront à réduire les coûts pour les particuliers comme pour les professionnels. " explique Corinne Frasson (Directeur France, EVBox)



Source: Baromètre EVBox de la Mobilité 2022 réalisé par EVBox et Ipsos auprès de 4 000 citoyens européens de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.



Méthodologie: enquête réalisée dans quatre pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) avec un échantillon de 4 028 répondants, dont 449 conducteurs de voitures hybrides, de voitures hybrides rechargeables (PHEV) et de voitures électriques à batterie (BEV). Dans certains cas, les conducteurs de voitures hybrides ont été exclus de la base des conducteurs.



Image par A. Krebs de Pixabay