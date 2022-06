Les Français utilisent moins souvent la voiture pour les déplacements du quotidien

Près d’un automobiliste Français sur 2 affirme utiliser moins souvent sa voiture pour ses déplacements du quotidien ou ses activités diverses du fait de la hausse des prix du carburant

Le quotidien des automobilistes Français s'est retrouvé bouleversé ces derniers mois en raison d'un contexte international complexe : hausse des prix du carburant, blocage des prix, inflation… Des phénomènes qui impactent directement le pouvoir d' achat des Français.L'étude réalisée par Bip&Go sur le comportement des Français face à la hausse du prix du carburant en mai 2022, en partenariat avec YouGov, monte un changement significatif dans les déplacements du quotidien des automobilistes Français.Les trajets domicile/travail n'ont pas connu de bouleversements, mais la baisse est néanmoins significative (28% des répondants utilisent moins souvent la voiture pour les trajets domicile/travail).Par contre,- 51% des répondants disent sortir moins souvent de chez eux,- 45% affirment marcher plus dans leurs trajets du quotidien,- 28% vont privilégier les trajets courts,- 21% affirment utiliser plus souvent les transports publics.Pour 69% des automobilistes Français, la hausse des prix du carburant va impacter leur budget vacances.Les Français adaptent leurs budgets face à la hausse des prix du carburant au cours de l'été 2022.Alors qu'approche la saison estivale, la question du coût élevé est le principal inconvénient au moment de prendre la voiture pour partir en vacances (43%) devant les embouteillages (26%).34% affirment qu'ils utiliseront moins la voiture une fois arrivés sur place afin d'adapter leurs budgets : ils feront ainsi plus attention au prix de leurs courses (28%), réduiront le sorties le soir (23%) et leurs activités la journée (19%).: étude Bip&GoL'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1002 personnes représentatives de la population française (18 ). Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de Yougov France, du 16 au 17 mai 2022, selon la méthode des quotas.Image par S. Hermann & F. Richter de Pixabay