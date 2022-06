90 pour cent des automobilistes préparent leur voiture avant de partir en vacances

Cet été, près de 8 Français sur 10 (79%) vont partir en vacances.



Parmi eux, 78 % vont se rendre sur leur lieu de vacances en voiture.



90 % d»entre eux préparent leur voiture avant de partir en vacances.



Tels sont les résultats de l»enquête réalisée par Opinionway pour Point S.



78 % des Français vont partir en vacances d»été en voiture, dont 4 % en covoiturage, 2 % en voiture de location et 1% en voiture électrique.



Les Français sont aussi nombreux à partir en vacances en train (11%) et en avion (10%) alors que seulement 1% a prévu de voyager en car de tourisme.



Parmi ceux qui partent en voiture sur leur lieu de vacances, 90 % des Français préparent leur véhicule avant de partir sur la route des vacances.



Les vérifications effectuées par les automobilistes Français avant de prendre la route des vacances:



- 69 % vérifient l»état et la pression des pneus

- 57 % vérifient le niveau d»huile

- 52 % nettoient le pare-brise

- 34 % font un lavage complet du véhicule

- 22 % font une révision complète dans un garage

- 9 % procède au montage d»un accessoire de type coffre de toit ou remorque.



Et 89 % des automobilistes Français envisagent d»utiliser une application d»aide à la navigation lors du trajet.



Pourquoi ?



- 65 % pour connaître l»itinéraire

- 41 % pour connaître le trajet le plus rapide

- 36 % pour éviter les embouteillages

- 34 % pour connaître le trajet le plus court

- 12 % pour s'informer des prix des carburants dans les stations-services

- 11 % pour identifier les lieux à visiter à proximité



Les Français sont seulement 4 % à préférer utiliser les classiques cartes routières imprimées.



Source: Enquête Opinionway pour Point S



Méthodologie: enquête réalisée par Opinionway auprès d»un échantillon de 1071 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 15 au 16 juin 2022.



Image by Ri Butov from Pixabay