La Honda Civic fête son 50ème anniversaire

célèbre les 50 ans de son emblématique. Depuis 1972, Honda a lancé 11 générations de Civic.Conçue comme une « voiture pour le monde », la Honda Civic s'est vendue à plus de 27,5 millions d'exemplaires dans 170 pays depuis le lancement du premier modèle en 1972.La popularité de la Civic témoigne du travail des ingénieurs de Honda au cours des cinquante dernières années.Chaque génération de la Civic a introduit sa propre évolution par rapport à la conception initiale de la Civic (une voiture compacte spacieuse, agréable à conduire et économique), des technologies avancées et de nouveaux niveaux de performance.La première Honda Civic est conçue comme une voiture mondiale facile d'utilisation au quotidien pour tous les marchés. Première voiture Honda vendue en Europe, la Civic se singularise par son design compact, sa sobriété en carburant et sa facilité d'utilisation.Équipée d'un moteur à combustion contrôlée par vortex composé (CVCC – Compound Vortex Controlled Combustion), la Civic est le premier véhicule à se conformer à la réglementation alors la plus stricte au monde en matière d'émissions, le Clean Air Act, loi environnementale entrée en vigueur en 1970 aux États-Unis qui établit la norme pour les futurs objectifs d'émissions de l'ensemble de l'industrie automobile mondiale.La première génération de Civic est d'abord produite dans l'usine de Suzuka, au Japon.Le volume de production cumulé atteint un million d'exemplaires pendant les quatre premières années1979 marque le lancement de la deuxième génération de la Honda Civic, dotée d'un moteur CVCC-II amélioré et s'appuyant sur le succès de la Civic originale, avec un moteur de 1.3 litre qui offre une arrivée de puissance plus progressive et une consommation de carburant moindre. La gamme est également élargie avec une berline 1.5 litre, une trois-portes à hayon et un break . Une boîte manuelle cinq vitesses fait aussi son apparition.Le modèle est enrichi d'un design trapézoïdal distinctif, associé à une calandre et des phares plus anguleux. Du fait de la popularité croissante de la Civic et de la nécessité de répondre à la demande des consommateurs pour des voitures plus grandes, cette forme n'aura qu'une courte existence.La troisième génération de Civic arrive en 1983 avec un empattement plus long et un design plus anguleux. Elle marque l'introduction du principe « Homme maximum -Machine minimum » de Honda, une approche de la conception centrée sur l'homme qui garantit que la technologie et la disposition des éléments répondent aux besoins du conducteur et des passagers.La voiture est disponible en trois styles de carrosserie : une trois portes qui met l'accent sur la conduite sportive, une berline quatre portes plus pratique et un break Civic Shuttle cinq portes qui offre une adaptation à de multiples usages et un espace important. Une variante plus sportive de la Civic, la Si, fait également son apparition avec un moteur à double arbre à cames en tête (DACT/DOHC) à quatre cylindres en ligne de 1.6 litre.En 1987, la quatrième génération de Civic introduit une nouvelle gamme de moteurs équipés du système intelligent de levée et de calage variable des soupapes à commande électronique VTEC de Honda. Son mécanisme de distribution variable révolutionne la technologie des moteurs, offrant de meilleures performances à haut régime et une meilleure consommation de carburant à bas régime.La cinquième génération de la Honda Civic suit rapidement. Dès 1991, elle présente une forme plus élégante et plus aérodynamique, avec plus d'attrait sportif, tout en conservant le caractère pratique au quotidien dont la voiture est synonyme.La Civic de sixième génération est élaborée pour apporter une vraie valeur ajoutée par rapport aux modèles concurrents dans sa catégorie.Dans les années 1990, la réduction de la consommation de carburant et d»autres mesures environnementales ont pris de l»importance.Le modèle Civic reçoit un moteur VTEC et une transmission automatique à variation continue (CVT). La « boîte Hondamatic » offre des changements de vitesse fluides et une consommation de carburant comparable à celle d'une boîte manuelle.S'inspirant des capacités dynamiques de la Civic standard, Honda lance en 1997 la version Type R, axée sur la performance. Conçue dans l'objectif de mettre sur la route une Civic avec des performances jamais vues auparavant, la Type R est devenue le fer de lance de Honda dans la catégorie des voitures à hayon.La septième génération de la Civic arrive en 2000. Elle sera la première en 2001 à offrir la technologie hybride . La Civic obtient le titre de véhicule à essence de série à 5 places le plus économe en carburant au monde, avec une consommation de carburant de 3,4 litres aux 100 km.En 2005, la huitième génération de la berline voit l'arrivée d'un style futuriste pour les marchés européens, avec en particulier une calandre en Perspex et des éléments de forme triangulaire, tel que la double sortie d'échappement.C'est également la première génération de Civic équipée des sièges magiques de Honda à l'arrière, dont l'assise peut se replier vers le haut pour offrir plus d»espace derrière les sièges avant. Pour ce faire, les ingénieurs Honda ont placé le réservoir de carburant sous les sièges avant.La neuvième génération de la Civic offre plus de raffinements. Le but est de proposer un ensemble homogène complet aux clients, et notamment une efficacité de premier ordre. Doté d'un moteur diesel 1.6 DTEC remanié, le véhicule entre au Livre Guinness des records comme étant celui avec la « plus faible consommation de carburant – dans les 24 pays contigus au sein de l»UE (toutes les voitures) », avec une moyenne de 2,82 litres aux 100 km sur 13 498 km parcourus lors d'un trajet de 25 jours à travers les 24 pays contigus au sein de l»UE.La dixième génération entièrement remodelée arrive en 2015 avec un choix de deux moteurs VTEC Turbo. Elle intègre le système Honda Sensing (des fonctionnalités de sécurité et des aides à la conduite avancées). Conçue avec un châssis plus rigide et des performances dynamiques accrues, elle offre une plateforme efficace pour la Civic Type R 2017, qui établit de nouvelles limites de performance pour les berlines hautes performances. La voiture est saluée pour sa maniabilité directe, sa réponse instantanée à l'accélérateur, sa vitesse de pointe élevée, sa stabilité et sa puissance de freinage, autant d'éléments qui contribueront à l»établissement par la Type R d»un chrono de référence pour les voitures à traction avant sur la Nordschleife (Boucle Nord) du Nürburgring en Allemagne en avril 2017.La onzième génération de la Civic allie performances et efficacité à des niveaux de confort intérieur, d'attrait visuel et d'ergonomie améliorés.S'appuyant sur 50 ans d»héritage, la onzième génération de la Civic marque une étape importante pour la marque Honda en Europe. Dernier modèle de la gamme Honda à être électrifié, elle est équipée de la version la plus avancée du système de motorisation hybride complet e:HEV de la marque, offrant une dynamique et des performances attrayantes avec une consommation de carburant et une efficacité maîtrisée.