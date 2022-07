Un français sur deux a déjà rencontré un problème avec son véhicule sur la route

Chassés-croisés des vacances et températures estivales. Voilà un cocktail explosif en cette période de grandes vacances pour les automobiles A la clé pour les moins chanceuses :Les véhicules les plus anciens sont les plus sensibles. Avec un(Source : « Le parc automobile français atteint les 11 ans d'âge moyen », article Le Figaro, février 2022), les véhicules candidats à la panne sont statistiquement nombreux.Selon une étude menée par Odopass, application tiers de confiance qui accompagne les particuliers de l»achat à la revente de leur automobile d'occasion (Source : Étude Odopass menée auprès de 1 153 utilisateurs entre le 3 et 15 juillet 2022).Parmi les ennuis les plus courants, on note Pour l'automobiliste qui ne veut pas ajouter une panne aux désagréments du trafic l'été avec ses kilomètres de bouchons sous une météo qui peut-être étouffante, un check-up du véhicule avant de partir peut éviter bien des tracas sur la route des vacances.D'après l'enquête Odopass, la moitié des vacanciers automobilistes ignorent cette étape avant de prendre la route des vacances. Pourtant, un diagnostic auto permet de détecter à temps un éventuel dysfonctionnement du véhicule, et donc de réduire les risques d'accidents sur la route.Parmi la moitié des vacanciers automobilistes prévoyants qui optent pour un contrôle préalable : 62% passent par un professionnel de l'automobile et 38% le font eux-mêmes.Côté timing, les automobilistes anticipent leur visite chez le professionnel : 66% prennent rendez-vous quelques semaines avant le départ et 18% plus d'un mois avant. On note que 16% s'y prennent à la dernière minute.Ghislain Trabichet, cofondateur d»Odopass, explique : « Avant le départ en vacances, il est plus que conseillé de réaliser un contrôle de son automobile et de ne pas attendre que les voyants soient au rouge. Négliger cette précaution élémentaire expose l'automobiliste à des désagréments dont celui de rester en panne sur le bord de la route, voire d'être victime d'un accident. De plus, un entretien préventif coûtera toujours moins cher qu'un entretien curatif. Aussi, la bonne tenue et le suivi d'un carnet d»entretien est indispensable en ce qu'il permet d'informer sur les pièces à réviser selon l'âge, le kilométrage et l'usage de la voiture. Et si vous souhaitez en plus revendre un jour votre automobile ce document peut rassurer de futurs acheteurs en prouvant le bon entretien. ».: Sondage Odopass: Sondage Odopass mené auprès de 1 153 utilisateurs entre le 3 et 15 juillet 2022Image par Rico Löb de Pixabay