Le rapport qualité-prix des interventions effectuées détermine la fidélité à un atelier

La perception que le travail effectué représente un bon rapport qualité-prix est le facteur le plus important qui influence la fidélité des clients dans les ateliers automobiles

Une enquête nationale commandée par Castrol a identifiéLe facteur le plus mentionné (44 % des automobilistes) estL'enquête montre aussi clairement queLe deuxième facteur le plus important qui influe sur la fidélité est la communication.Les facteurs liés auxressortent de manière significative et sont presque aussi importants que la valeur et la communication.28 % des automobilistes resteraient fidèles à un atelier s'ils estimaient que, et près d'un tiers (28 %) continuerait de faire appel au même atelier s'ils estimaient que les employésL'est également un facteur clé influençant les ateliers que les automobilistes visitent.Une grande majorité (63 %) est prête àqui répond aux critères qu'elle considère comme les plus importants.24 % parcourraient jusqu»à 24 kilomètres et seulement 9 % envisageraient de parcourir jusqu'à 32 kilomètres.L'enquête a également mis en évidence des facteurs moins importants dans la fidélité des automobilistes.« La chose la plus importante que cette étude souligne est peut-être la nécessité d»une communication efficace avec les clients », explique Layla Yebaile, responsable marketing Service et Maintenance chez Castrol Europe. « Il est clair que les automobilistes continueront de faire appel à un atelier qui explique le travail à effectuer et la valeur que représente ce travail. Nous savons également que la communication est essentielle pour débloquer des opportunités de profits supplémentaires : les clients payent les ateliers pour des produits de qualité dont les avantages sont expliqués. »: enquête nationale commandée par Castrol: enquête OnePoll, réalisée auprès de 1 000 propriétaires de voitures en FranceImage par binfarisauto de Pixabay