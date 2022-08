La Porsche Taycan électrique effectue la Nordschleife du Nürburgring en sept minutes et 33 secondes

La Porsche Taycan Turbo S électrique effectue le tour le plus rapide des berlines électriques sur la Nordschleife du Nürburgring

Jamais auparavant une voiture électrique de série n'avait réalisé un tour aussi rapide sur la Nordschleife du Nürburgring.Le pilote de développement Porsche Lars Kern a misau volant de laLa berline électrique Porsche Taycan Turbo S de série était équipée d'unet du(PDCC). Mis à part l'arceau de sécurité et les sièges de course requis, la Taycan Turbo S était un véhicule de série standard et pesait le même poids que la voiture de série.Les'est assuré que la voiture du record était un modèle de production standard.Un notaire était sur place pour valider le temps record sur le circuit de 20,8 kilomètres dans la région allemande de l'Eifel.Le kit performance comprend des roues de conception RS Spyder de 21 pouces avec des pneus sport Pirelli P Zero Corsa homologués pour la route. Leur composé de pneu est similaire à celui des pneus de course.Un autre élément du kit performance est une mise à jour logicielle du Porsche 4D Chassis Control afin qu'il fonctionne en harmonie avec les pneus sport. Le système analyse et synchronise tous les systèmes de châssis du Taycan Turbo S en temps réel.Le kit performance est disponible en Allemagne.La Taycan Turbo S délivre une puissance de(460 kW) et 761 ch (560 kW) à l'arrêt avec le Launch Control actif.Le record précédent du Nürburgring pour les voitures électriques était détenu par la Tesla Model S Plaid depuis septembre 2021.