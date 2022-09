Près d'un conducteur de véhicule électrifié sur deux ignore les pneus spécifiques aux véhicules électriques

Une étude de consommation réalisée par Apollo Tyres révèle que 45 % des propriétaires de véhicules électriques à batterie et de voitures hybrides déclarent ne pas connaître les pneus spécifiques aux véhicules électriques.



Apollo Tyres a interrogé 1 000 automobilistes français pour déterminer leur degré de sensibilisation aux pneus spécifiques pour véhicules électriques et aux problèmes liés à leur utilisation.



La connaissance de ces pneus spécifiques aux véhicules électriques est encore plus faible chez les conducteurs de véhicules non électrifiés.



70 % des propriétaires de voitures à essence et diesel ont déclaré ne pas connaître les pneus spécifiques aux véhicules électriques.



L'enquête a révélé que les jeunes sont nettement plus susceptibles de connaître les pneus spécifiques aux véhicules électriques. 60 % des automobilistes âgés de 18 à 24 ans connaissent ces pneus spécifiques, contre seulement 18 % de ceux âgés de 55 à 64 ans.



Malgré la méconnaissance des pneus pour véhicules électriques, une fois qu'ils sont connus, la majorité (66%) des automobilistes interrogés par Apollo Tyres pensent qu'ils devraient être montés en série sur tous les véhicules électriques.



Plus de la moitié (55%) de ceux qui conduisent une voiture à moteur à combustion interne déclarent que lorsqu'ils passeront à un véhicule électrique, ils préfèreront que celui-ci soit équipé de pneus spécialement conçus pour être utilisés sur un véhicule électrique, même s'ils coûtent plus cher que des pneus classiques.



Les pneus pour véhicules électriques sont conçus pour répondre à certaines des principales caractéristiques des véhicules rechargeables, ainsi qu'aux besoins et aux attentes de ceux qui les conduisent.



Les véhicules électriques sont généralement plus lourds, génèrent un couple plus élevé à l'arrêt et offrent une plus grande accélération en ligne droite, ce qui augmente la charge sur le pneu.



Les véhicules électriques génèrent peu de bruit grâce à leur groupe motopropulseur à émissions locales nulles, de sorte que les autres sources de bruit - y compris les pneus - deviennent plus perceptibles pour les occupants du véhicule.



Les propriétaires de véhicules électriques apprécient également tous les moyens leur permettant de maximiser l'autonomie entre les charges, la résistance au roulement devenant une exigence encore plus importante.



Yves Pouliquen, responsable des ventes et du marketing chez Apollo Tyres, commente : « Les pneus spécifiques aux véhicules électriques ont le potentiel d'offrir de nouveaux avantages utiles aux propriétaires de véhicules rechargeables, et notre enquête suggère qu'une fois informés sur les pneus pour véhicules électriques, les automobilistes en apprécient rapidement les avantages. Alors que nous faisons la transition vers un avenir dominé par les véhicules électriques, il est évident que nous devons aider les automobilistes à comprendre les propriétés des différents types de pneus afin qu'ils puissent profiter au maximum des avantages. »



Source: enquête Apollo Tyres



Méthodologie: Apollo Tyres a interrogé 1 000 automobilistes pour déterminer leur degré de sensibilisation aux pneus pour véhicules électriques et aux problèmes liés à leur utilisation.



Image par Benjamin Marder de Pixabay