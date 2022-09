Les automobilistes Français de plus en plus tentés par la voiture électrique

Dans le contexte actuel d'inflation, de hausse du prix des carburants et des interdictions de circulation de véhicules à motorisations thermiques dans les ZFE,Afin de mieux comprendre les attentes des Français en matière de véhicule électrique , Vinci Autoroutes a réalisé une étude auprès d'un panel de 1 000 Français et de 250 conducteurs de véhicules électriques S'il existe encore un, plus de la moitié des Français (53 %) se projette, dans les 5 ans, au volant d'un véhicule électrique.Près d'1 Français sur 5 (18 %) affirme avoir d'ores et déjà pris la décision d'acheter une voiture électrique dans les 5 ans, et plus d'1 sur 3 (35 %) dit y réfléchir., avec peu ou pas de différences d'usage aujourd'hui par rapport à un véhicule thermique, sauf pour faire le plein ou partir en week-end ou en vacances.Les automobilistes Français sont majoritaires à considérer le véhicule électrique comme préférable au thermique pour se déplacer en respectant l'environnement (56 %) et pour faire des économies et préserver leur pouvoir d'achat (44 %), tout en assurant à leurs yeux le même niveau de sécurité (62 %) et de sérénité (53 %).Une large majorité des automobilistes Français reconnaissent qu'ils pourraient déjà l'utiliser pour faire leurs courses (81 %) ou aller au travail (76 % des actifs).Parmi les automobilistes Français qui ne roulent pas encore en véhicule électrique, 1 sur 2 reconnaît que la hausse des prix du carburant est susceptible de l'inciter à sauter le pas.Néanmoins,freinent le passage à l'acte des automobilistes Français et le remplacement du parc thermique par des voitures électriques : le coût à l'achat et la question de l'autonomie et de la recharge.• Leest insuffisamment attractif pour ne pas dire excessif: 94 % des personnes interrogées pensent qu'il serait pertinent de proposer un prix moins élevé (64 % estiment même que ce serait « une très bonne idée ») et 71 % considèrent qu'il faudrait proposer un prix équivalent, pour un même modèle, à celui d'un véhicule thermique. De même, 90 % sont favorables à des aides publiques ou privées pour l'achat d'un véhicule électrique ou à des offres avantageuses de reprise de leur ancien véhicule.• La: 93 % souhaiteraient la mise en place de bornes beaucoup plus nombreuses sur les aires d'autoroute (50 % pensent que ce serait « une très bonne idée »). Parmi les autres services attendus figurent l'assistance dépannage en cas de panne de batterie (92 %), une application localisant les bornes disponibles et compatibles avec leur véhicule (90 %) ainsi que l'harmonisation et la simplification de l'offre de recharge (89 %).D'autres services pourraient également encourager les Français à passer à la voiture électrique : l'accès à un service client dédié en cas de questions (83 % des Français seraient intéressés), une session de coaching gratuit pour accompagner la prise en main d'un véhicule électrique (81%) ou encore des places de stationnement gratuites en ville pour les véhicules électriques (83 %).Dans le cadre de l'étude conduite pour Vinci Autoroutes, Ipsos a également interrogé les propriétaires de voiture électrique.L'immense majorité d'entre eux (91%) se déclarent satisfaits de leur choix, 55% se disant même très satisfaits.Globalement, pour 89 % d'entre eux, les premiers kilomètres en voiture électrique se sont passés facilement. Il leur a été facile de gérer efficacement l'autonomie et les temps de recharge (68%), d'identifier les différentes bornes pour recharger (60%) ou de trouver les bornes de recharge disponibles et compatibles (58%).Pour 55 %, la perspective de devoir recharger la voiture n'a pas suscité d'inquiétude et pour 53 %, il leur a été facile de s'organiser pour les trajets les plus longs. 68 % déclarent qu'il leur a été facile de circuler sans surprendre les piétons malgré le silence du véhicule.Les craintes concernant la faible autonomie et les difficultés à partir en week-end ou en vacances en électrique semblent s'estomper progressivement, puisque plus d'1 propriétaire de véhicule électrique sur 4 (26 %) déclare l'utiliser « systématiquement » pour partir en vacances. Près de la moitié (45 %) des propriétaires de véhicule électrique déclarent l'utiliser « souvent » pour partir en vacances.: étude Ipsos réalisée auprès d'un panel de 1 000 Français et de 250 conducteurs de véhicules électriques pour VINCI Autoroutes: Etude réalisée par Ipsos pour Vinci Autoroutes auprès d'un échantillon de 1 250 Français, dont 1 000 personnes constituant un échantillon national représentatif (méthode des quotas) de la population française âgée de 18 ans et plus, et 250 personnes propriétaires d'un véhicule électrique. Pour les résultats d'ensemble, ces dernières ont été remises à leur poids réel (5%). L'interrogation a eu lieu par internet du 9 au 13 mai 2022 via le panel d'Ipsos.Image par mohamed Hassan de Pixabay