Les automobilistes Français de plus en plus seuls dans leur voiture

L'usage solitaire de la voiture sur le trajet domicile-travail se renforce sur tout le territoire

A l' occasion de la semaine européenne de la mobilité, Vinci Autoroutes dévoile les résultats de son deuxièmeL'autosolisme, autrement dit le fait de se déplacer seul en voiture , est encore plus fort en France en 2022 qu'en 2021.Le taux d'autosolisme augmente en 2022 et ce phénomène se constate dans toute la France.Déjà en 2021, le premier Baromètre de l'autosolisme de Vinci Autoroutes montrait queLe constat reste le même en 2022 etLe taux d'autosolisme est de 87% entre 7h00 et 8h30 puis commence à décroître à partir de 8h30 pour atteindre 79% à 10h00.A l'échelle régionale, parmi les 14 sites mesurés, 11 témoignent d'une augmentation de la pratique de l'autosolisme, parfois drastiquement, comme en Ile-de-France avec 9,1 points de plus ou à Toulouse avec 6 points de plus.Seuls deux sites mesurent une baisse de l'autosolisme en 2022 par rapport à 2021, mais dans une mesure très faible (moins 1,4 points à Toulon, et moins 0,6 points à Lyon).C'est lorsque les axes routiers sont les plus utilisés que les Français voyagent le plus seuls dans leur voiture : lors des heures de pointe, en semaine, le taux d'autosolisme atteint son maximum à 87,2%.Le défi principal que révèle ce 2e baromètre reste la nécessité de faire diminuer l'autosolisme lors des déplacements domicile-travail. Nous sommes convaincus que les mobilités partagées peuvent être utilisées dans les déplacements domicile-travail : c'est à tous les acteurs de la mobilité, opérateurs, communautés, Etat, associations de voyageurs, de se concerter et d'apporter des solutions concrètes.Pour les déplacements du week-end, le « covoiturage » (le conducteur étant accompagné de membres de sa famille ou d'amis) est plus largement pratiqué sur les routes.En moyenne, à Nantes, Bordeaux et Toulouse, le samedi, 33% des conducteurs sont accompagnés, ce chiffre monte à 39% le dimanche.Les automobilistes Français distinguent nettement leurs trajets domicile-travail de leurs autres trajets (loisirs, famille…)– pour lesquels ils partagent leur voiture.Ce constat est également corroboré par un étroit lien entre la longueur des trajets et le taux de « covoiturage » (le conducteur étant accompagné de membres de sa famille ou d'amis) : plus le trajet est long, moins le conducteur est seul.A Nantes, l'A11 desservant les destinations proches de la ville observe un taux d'autosolisme de 98,6% quand l'A83 qui dessert les trajets « longue durée » mesure 79,5% d'autosolisme.: Baromètre 2022 de Vinci Autoroutes de l'autosolisme: l'étude a été réalisée sur plus d'un million de véhicules entre mai et juin 2022, à proximité de onze grandes agglomérations et grâce à la technologie innovante de Cyclope.ai. La Région Île-de-France, le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités, Tours Métropole Val-de-Loire, la communauté d'agglomération du Pays basque et Montpellier Méditerranée Métropole se sont associés à cette étude, qui veut pouvoir décrypter les tendances des Français, afin de pouvoir encourager de manière efficace le développement des mobilités partagées telles que le covoiturage, en lien avec les collectivités territoriales. Pour ce faire, des caméras ont été installées sur des portiques afin de capturer entre 7h00 et 10h00, des images du trafic circulant sur des sections majeures du réseau Vinci Autoroutes, dans le respect de l'anonymat des conducteurs et de leurs passagers. Celles-ci sont ensuite analysées par un logiciel d'intelligence artificielle développé par Cyclope.ai.Image par Olya Adamovich de Pixabay