40 pour cent des automobilistes déclarent vouloir s'équiper d'une voiture électrifiée sous deux ans

Selon une étude réalisée en ligne en février 2022 par la plateforme numérique Virta, 40% des automobilistes français déclarent vouloir s'équiper d'une voiture électrique ou hybride rechargeable dans les deux ans à venir. Alors qu'aujourd'hui, seuls 5% des Français possèdent un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable, cette intention exprimée semble annoncer un développement significatif du marché de la mobilité électrique. Le maillage des bornes publiques est encore trop faible.

La première exigence formulée par les personnes interrogées est celle de l'accessibilité des points de recharge. Pour 76% des conducteurs de voitures électriques et ceux ayant l'intention de s'équiper dans les deux ans d'un véhicule électrique, le fait d'avoir accès à un réseau de charge étendu constitue le facteur décisif du passage à la mobilité électrique.

Au-delà du besoin d'accélérer le développement de l'infrastructure de recharge, cette attente rend nécessaire une plus large ouverture du réseau et l'interopérabilité des réseaux existants. Elle traduit également la volonté des automobilistes d'avoir accès à une offre fluide et pratique d'utilisation, facilement conciliable avec les contraintes de leur vie quotidienne.

L'accessibilité, constitue la priorité des conducteurs de véhicules électriques qui intègrent le besoin de charge électrique à leurs préoccupations quotidiennes. Selon l'étude, 59% des électro-automobilistes Français choisissent les commerces qu'ils fréquentent selon la possibilité d'y recharger leur véhicule électrique. A l'ère de la mobilité électrique, le fait de disposer d'un point de recharge constitue un argument commercial de premier plan.

L'étude indique que 60% des conducteurs de voitures électriques considèrent que l'accès à un point de recharge sur leur lieu de travail est un facteur clé dans le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler.

La mobilité électrique s'invite dans tous les moments de la vie, même en vacances : 53% de ceux qui utilisent leur voiture électrique pour partir en vacances choisissent leur hébergement en fonction de son équipement en bornes de recharge électrique.

Méthodologie : étude réalisée en ligne auprès de 1.052 répondants en France entre le 2 et 7 février 2022.