La Porsche 911 GT3 RS boucle la Nordschleife du Nürburgring en 6:49.328 minutes

Laa parcouru, soit 10,6 secondes plus vite que la 911 GT3 actuelle.La 911 GT3 RS était pilotée par l'ambassadeur de la marque Porsche , Jörg Bergmeister, intensément impliqué dans le développement du fleuron de la 911.La Porsche 911 GT3 RS est conçue pour des performances maximales sur circuit. Elle tire pleinement parti de la technologie et des concepts du sport automobile La voiture de sport hautes performances deest homologuée pour la route.En plus du moteur atmosphérique à haut régime avec ADN de course et construction légère intelligente, c'est le concept de refroidissement et aérodynamique en particulier qui prouve sa parenté directe avec ses frères du sport automobile.À 285 km/h sur circuit, la Porsche 911 GT3 RS atteint une force d'appui totale de 860 kilogrammes, soit trois fois plus qu'une 911 GT3.« Aujourd'hui, la 911 GT3 RS a livré ce qu'elle avait déjà promis à première vue : l'excellence absolue sur le circuit », déclare Andreas Preuninger, directeur des voitures GT. « Compte tenu des conditions loin d'être idéales, avec un fort vent de face sur la longue ligne droite du Döttinger Höhe et des températures fraîches sur l'asphalte, nous sommes satisfaits de ce temps. La 911 GT3 RS établit de nouvelles normes en matière d'aérodynamisme et de châssis. Jamais auparavant une voiture de route incarnait tellement le sport automobile. »La 911 GT3 RS avec le pack Weissach était équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R (disponibles en option), de dimension 275/35 R 20 à l'avant et 335/30 R21 à l'arrière.La 911 GT3 RS a bouclé le tour le plus court, auparavant standard, en 6:44.848 minutes.« Nous avons perdu un peu d'appui à cause du vent fort, parfois en rafales, mais je suis quand même très content du tour », a déclaré Jörg Bergmeister. « Dans les sections rapides en particulier, la 911 GT3 RS est dans une catégorie à part. Ici, elle se situe à un niveau habituellement réservé aux voitures de course de haut niveau. La voiture établit également de nouvelles normes en matière de freinage. Les tours rapides sur la Nordschleife sont tout simplement tellement de plaisir dans cette voiture. »Frank Moser, Vice-Président des gammes de modèles 911 et 718, suivait le tour rapide depuis le mur des stands : « Je suis incroyablement fier de ce que toute l'équipe a accompli lors du développement et des essais de la nouvelle 911 GT3 RS », déclare-t-il. « Aujourd'hui, Jörg Bergmeister a tout réuni et a libéré tout le potentiel de la voiture. La 911 peut encore nous surprendre et prouve que le concept de moteur arrière est toujours parfaitement adapté aux voitures de sport hautes performances. »Un officiel était présent pour constater le temps au tour de la 911 GT3 RS.